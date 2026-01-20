 Президент Азербайджана встретился с главой ЕБРР в Давосе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Xроника

Президент Азербайджана встретился с главой ЕБРР в Давосе

First News Media17:11 - Сегодня
Президент Азербайджана встретился с главой ЕБРР в Давосе

20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы было выражено удовлетворение сотрудничеством между нашей страной и ЕБРР, отмечено, что банк реализует в Азербайджане ряд успешных проектов. В этом контексте было подчеркнуто осуществление банком различных проектов в водном секторе в ряде регионов страны, в том числе Гяндже и Шеки, состоялись обсуждения по вопросу финансирования проектов, принятых в рамках Государственной программы по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы.

На встрече также состоялся обмен мнениями по финансированию деятельности в секторе возобновляемой энергетики, обновления транспортной системы Нахчывана, проектов по обезвреживанию бытовых отходов в отдельных регионах страны.

В ходе беседы говорилось о работе, проводимой государством в банковском секторе в Азербайджане, а также в области развития предпринимательства, создания эффективной инвестиционной среды для местных и иностранных бизнесменов.

Поделиться:
195

Актуально

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается снег

Политика

Президент: Я надеюсь, что члены Европейского парламента найдут в себе мужество ...

Политика

В посольстве Азербайджана в Москве прошло траурное мероприятие, посвященное 20 ...

Экономика

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Xроника

Президент Азербайджана встретился с главой ЕБРР в Давосе

Ильхам Алиев: Получить престижную Премию Заида - большая честь

Ильхам Алиев встретился в Давосе с председателем и главным исполнительным директором J.P.Morgan - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с Президентом Финляндии - ФОТО

Выбор редактора

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Новости для вас

Президент Ильхам Алиев почтил память шехидов 20 Января - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе со старшим вице-президентом компании Vestas Wind Systems - ФОТО

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с главой компании DP World

Ильхам Алиев заложил фундамент Центра специальных операций в Агдеринском районе

Последние новости

Дожди и снег — ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Сегодня, 17:57

Европарламент одобрил экстренную кредитную помощь Украине на 90 млрд евро

Сегодня, 17:48

Глава Еврокомиссии: Наш ответ США по Гренландии будет «решительным»

Сегодня, 17:28

Президент Азербайджана встретился с главой ЕБРР в Давосе

Сегодня, 17:11

Ильхам Алиев: Получить престижную Премию Заида - большая честь

Сегодня, 17:07

Каллас: ЕС не намерен «начинать драку» с США за Гренландию

Сегодня, 17:00

Президент: Я надеюсь, что члены Европейского парламента найдут в себе мужество пересмотреть свою несправедливую политику в отношении Азербайджана

Сегодня, 16:45

Ильхам Алиев: Мы уже поставляем природный газ в 16 стран, 10 из которых являются членами Европейского Союза

Сегодня, 16:40

Ален Симонян пообещал «закрыть страницу АРФД» после выборов 2026 года

Сегодня, 16:37

Президент Азербайджана: Для нас стабильность в нашем регионе — это то, о чем мы всегда думаем

Сегодня, 16:30

Президент Азербайджана: Южный Кавказ вступает в новый этап развития

Сегодня, 16:27

В посольстве Азербайджана в Москве прошло траурное мероприятие, посвященное 20 Января - ФОТО

Сегодня, 16:25

Президент Ильхам Алиев: Сегодня международные отношения вступают в новую эру

Сегодня, 16:20

Ильхам Алиев встретился в Давосе с председателем и главным исполнительным директором J.P.Morgan - ФОТО

Сегодня, 16:18

Правила жизни Валентино Гаравани: «Ни один мужчина не хочет видеть рядом с собой женщину, одетую как мальчик»

Сегодня, 16:15

Генсек ООН Антониу Гутерриш отменил поездку в Давос

Сегодня, 16:07

Зеленский не поддерживает присоединения Гренландии к США

Сегодня, 16:00

Ильхам Алиев: Цена на нефть находится на приемлемом для Азербайджана уровне

Сегодня, 15:33

В Турции, предположительно, обнаружили тело российского пловца

Сегодня, 15:28

Ильхам Алиев: Сегодня ситуация в мире управляется не правом закона, а правом силы

Сегодня, 15:25
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43