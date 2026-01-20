Дожди и снег — ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

По состоянию на 17:00 20 января в Азербайджане наблюдается продолжительная дождливая и снежная погода.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Отмечается, что в Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской АР, а также в зонах Газах–Гянджа, Балахан–Шеки, Куба–Кусар, Даглык–Ширван, Мяркязи Аран и Лянкяран–Астара фиксируются осадки в виде мокрого снега и снега. Во многих районах осадки носят интенсивный и местами сильный характер.

Температура воздуха составляет +2° в Баку и на Абшероне, +1° в равнинных районах, –6° в Нахчыване, –7° в горных районах и до –12° в высокогорьях.