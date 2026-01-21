Ильхам Алиев в Давосе: взгляд Азербайджана на глобальные вызовы и международную стабильность

Всемирный экономический форум в Давосе – глобальное пространство, где Президента Азербайджана всегда ждут, где взгляды и позиция Ильхама Алиева по наиболее актуальным вопросам международной повестки неизменно вызывают пристальное внимание.

В этом году особый интерес к оценкам азербайджанского лидера приобретает дополнительное измерение в связи с тем, что Давосский форум впервые проводится в условиях глубинной трансформации архитектуры международных отношений и формирования нового миропорядка.

«Не верховенство закона, а верховенство силы»

Возможно, именно этим объясняется то, что первый вопрос, адресованный главе Азербайджанского государства в интервью Euronews 20 января в Давосе, был посвящен фундаментальной переоценке действующей международной системы. Примечательно, что корреспондент телеканала обратила внимание на ранее озвученные Президентом Ильхамом Алиевым предупреждения о данном сдвиге. В этом контексте его ответ на вопрос о том, как Азербайджан взаимодействует с формирующимся мировым порядком и какое послание адресует мировым лидерам, приобретает особую аналитическую значимость: «Как вы и упомянули, мы столкнулись с ситуацией, когда нормы международного права стали необязательными для всех участников международного сообщества. Поэтому нашей стратегической целью было достижение результатов, основанных на наших национальных интересах. И, при всем уважении к международному праву, делать то, что мы считали правильным. Все, что мы делали, будь то развитие в политической плоскости или восстановление нашего суверенитета и территориальной целостности, соответствовало международному праву и общим ценностям».

«Сегодня, как вы отметили, международные отношения вступают в новую эру; эру, в которой ситуацией управляет не верховенство закона, а верховенство силы. Мы можем видеть это в разных частях мира. И это еще раз дает нам знать, что каждая страна должна основывать свою стратегию и политику, учитывая собственный потенциал, устанавливать хорошие отношения с как можно большим количеством стран, в первую очередь в своем регионе, а во вторую очередь – в глобальном масштабе. И это именно то, чего удалось достичь Азербайджану», - отметил Ильхам Алиев.

От войны к миростроительству

Высказанная Президентом позиция позволяет шире взглянуть на практический опыт Азербайджана, который в нынешних реалиях приобретает особую значимость. В мире, где войны и кровопролитные конфликты становятся все более распространенным явлением, отнюдь не каждое государство оказывается способным отстоять свои справедливые интересы и, даже добиваясь определенных военных или политических успехов, не достигает полной и однозначной победы. На этом фоне уникальный опыт Азербайджана не имеет аналогов и носит показательный характер - за последние восемь десятилетий не было другой страны, которая одержала бы столь полную и абсолютную победу. Только Азербайджан сумел полностью восстановить территориальную целостность и государственный суверенитет - за 44 дня осенью 2020 года и в течение одного дня осенью 2023 года.

Историческая военная победа открывает следующий ответственный этап - миростроительство. Азербайджан не только освободил свои земли от многолетней оккупации - создав совершенно новую геополитическую реальность, он заложил основу долгосрочного мира в регионе. Иными словами, одержав Победу в войне, сегодня Азербайджан уверенно выигрывает мир.

Прочный мир, призванный закрепить историческое достижение и создать устойчивую основу для развития и процветания всего региона - лидер государства, восстановившего справедливость и международное право, считает это одной из своих важнейших миссий. Именно Азербайджан первым протянул Армении руку мира, именно видение Баку по нормализации отношений с Ереваном было заложено в основу исторических Вашингтонских соглашений, именно жесты и шаги азербайджанского лидера открывают для армянской стороны путь к экономическому развитию и процветанию.

Мирные инициативы Президента Ильхама Алиева получают все большее признание на международной арене - глава государства в эти дни удостоен престижной «Премии Заида за человеческое братство» 2026 года. «Для меня большая честь получить эту престижную награду, особенно потому, что она носит имя основателя ОАЭ покойного шейха Заида. И я считаю это признанием наших усилий по установлению мира на Кавказе после более чем тридцати лет кровопролития, конфликтов и войн. Сегодня Южный Кавказ также вступает в новый этап развития. Мы живем в условиях мира всего пять-шесть месяцев; мы учимся этому. За всю нашу независимую историю мы никогда не жили в мире. И это особое чувство. И, конечно, это прекрасная возможность. Сегодня отношения между Арменией и Азербайджаном уже перерастают в сотрудничество. Мы сняли все ограничения на грузоперевозки в Армению. Более того, мы начали поставлять в Армению критически важные товары, прежде всего, нефтепродукты, от которых эта страна в значительной степени зависит. И это взаимовыгодная ситуация. Поэтому я думаю, что совместными усилиями Армении и Азербайджана, включая гражданское общество, мы добьемся не долгосрочного, а вечного мира на Кавказе. Это наша цель», - так сказал об этом глава государства в интервью Euronews.

Важности мира для региональной стабильности и процветания Президент Ильхам Алиев коснулся также, принимая генерального секретаря Мусульманского совета старейшин Мохаммеда Абдель Салама, членов жюри «Премии Заида за человеческое братство» – бывшего президента Совета ЕС Шарля Мишеля и бывшего председателя Комиссии Африканского союза Муссу Факи. Глава государства сказал, что, несмотря на страдания, которые наш народ испытал во время оккупации, понесенные жертвы, Азербайджан продемонстрировал твердую политическую волю к установлению прочного мира. Президент Ильхам Алиев отметил, что именно Азербайджан подготовил и представил Армении мирное соглашение, и усилия в этом направлении будут продолжены: «Мы учимся жить в условиях мира. Поверьте, это приятное чувство. Вы ощущаете, что войны больше нет, нет новых жертв, не проливается кровь. Вы можете сделать больше для людей, для страны, для развития, процветания и стабильности. И опять-таки считаю, что достигнутое между Азербайджаном и Арменией соглашение и оценка, данная такой группой авторитетных личностей, действительно показывают, что для достижения мира необходима сильная политическая воля. Вы должны желать этого от всего сердца. Вы должны делать это не на словах, а на деле. И когда такие усилия ценятся, вы становитесь еще более мотивированным и направляете послание мира в другие уголки на глобальной карте, где люди все еще гибнут в войнах».

За пределами региона

Успешный опыт Азербайджана пробуждает интерес к мнению Президента по вопросам стабильности на более широкой географии, неслучайно один из вопросов в интервью в Давосе касался именно этих аспектов, в частности, ситуации в соседнем Иране. Глава государства так ответил на этот вопрос: «Каждая страна, включая Азербайджан, должна думать о стабильности за пределами своих границ. Что касается Азербайджана, то у нас нет никаких потенциальных рисков внутри страны. Все потенциальные риски могут исходить извне. Поэтому для нас стабильность в нашем регионе — это то, о чем мы всегда думаем. И мы обеспокоены некоторой дестабилизацией ситуации в Иране. Для нас стабильность, предсказуемость и мир в регионе являются самым большим достоянием. Мы пострадали от оккупации и войны, понесли тысячи жертв. Поэтому сегодня стабильность и безопасность для каждой страны являются единственным путем к успеху. Что касается энергетических рынков, то, как вы видите, сегодня цена на нефть стабильна. Она находится на приемлемом уровне, по крайней мере, для Азербайджана. Это показывает, что ситуация в Иране, ситуация в Венесуэле и в других частях мира не оказывают серьезного влияния на цену на нефть. И это хороший знак, поскольку производителям и потребителям необходимо иметь предсказуемую ситуацию, чтобы планировать свое будущее. Поэтому я надеюсь, что ситуация на Южном Кавказе и вокруг него не ухудшится. Это то, что мы действительно хотим видеть. И я надеюсь, что каждая страна внесет свой вклад в региональную стабильность и безопасность».

Еще один энергетический бум

В контексте обсуждения вопросов безопасности важное место занимает и энергетическая безопасность. Азербайджан продолжительное время играет ключевую роль в обеспечении энергобезопасности Европы, и значение страны в этой сфере продолжает последовательно возрастать. Как известно, с января текущего года азербайджанский газ наряду с другими странами поставляется также Австрии и Германии. Таким образом, число стран, закупающих азербайджанский газ, достигло 16-ти. Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR осуществляет экспорт азербайджанского газа на рынки Южной и Центральной Европы по Трансадриатическому газопроводу (TAP) – европейскому сегменту Южного газового коридора.

Президент Ильхам Алиев констатирует, что Азербайджан - единственная страна на Южном Кавказе, обладающая энергоресурсами и экспортирующая их в другие страны региона. Грузия уже много лет импортирует энергоресурсы из Азербайджана, а теперь и Армения: «Что касается Европы и Европейского Союза, наше энергетическое сотрудничество продолжает расширяться. Мы уже поставляем природный газ в 16 стран, 10 из которых являются членами Европейского Союза. Таким образом, по охвату, по географическому охвату поставок трубопроводного газа, Азербайджан занимает первое место в мире.

У нас есть ресурсы, у нас есть транспортная система, современные трубопроводы. Мы поддерживаем хорошие отношения со многими европейскими странами. Для них это способ укрепить свою энергетическую безопасность. А для нас — возможность продавать наши ресурсы на премиальном рынке. Хотя мы продаем газ не только в Европу — недавно мы начали экспортировать газ и в Сирию. Но европейский рынок, конечно, является лучшим с точки зрения цен».

«Европа, как я уже говорил, является основным направлением для нашего природного газа», - глава государства коснулся энергетической стратегии и в ходе мероприятия «Завтрак с руководством Азербайджана».

«В прошлом году мы экспортировали более 25 млрд кубометров природного газа. Почти 13 млрд кубометров было экспортировано в Европу, и эта цифра будет расти. Это было сделано по просьбе Европейской комиссии. После начала российско-украинской войны председатель Европейской комиссии приехала в Баку, и мы подписали документ о стратегическом партнерстве в энергетическом секторе. И мы договорились об удвоении наших поставок газа в Европу - с имевшихся на тот момент почти 8 до 16 млрд кубометров. Таким образом, за три с лишним года мы уже достигли отметки почти 13 млрд кубометров. И эта цифра будет расти. Во-первых, у нас будет природный газ из существующих и новых месторождений. Это уже согласовано.

Во-вторых, возобновляемые источники энергии позволят нам сэкономить значительные объемы природного газа. Так, 8 гигаватт мощностей на основе возобновляемых источников энергии позволят ежегодно экономить 3-4 миллиарда кубометров природного газа, которые можно будет экспортировать в Европу», - отметил азербайджанский лидер.

«Что касается энергетического сектора, мы увеличиваем добычу газа, сокращаем добычу нефти, но у нас есть планы по стабилизации добычи нефти и даже по ее увеличению. Возможно, сейчас еще рано об этом говорить, но у нас есть вполне обоснованные надежды, что мы можем пережить второй очень значимый нефтяной бум в Азербайджане, если разведочные проекты, проводимые международными энергетическими компаниями, дадут хорошие результаты. Мы надеемся на это», - заявил Президент Ильхам Алиев.

«…а караван идет»

На фоне такой значимой и необходимой поддержки Европы вызывают вопросы продолжающиеся предвзятые и клеветнические инсинуации отдельных европейских структур в адрес Азербайджана. В частности, речь идет о Европарламенте. В интервью Euronews глава государства заявил, что Азербайджан больше не реагирует на постоянную критику этой структуры: «Да, мы перестали реагировать. Мы реагировали в прошлом. Но, конечно, совершенно очевидно, что эта предвзятая позиция по отношению к Азербайджану создается особыми лоббистскими группами, специальными силами, которые не могут смириться с независимой политикой Азербайджана. Поэтому мы уже много лет не сотрудничаем с Европейским парламентом, а также с Парламентской Ассамблеей Совета Европы. Мы сотрудничаем с Европейской комиссией, и для нас этого достаточно. Но думаю, что Европарламент ставит себя в очень неловкое положение, обвиняя нас в том, чего мы никогда не делали, в том числе в так называемой агрессивной позиции по отношению к Армении, в то время как сама Армения ценит отношения с Азербайджаном. А в августе прошлого года в Белом доме было парафировано мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Поэтому я надеюсь, что члены Европейского парламента найдут в себе мужество пересмотреть свою несправедливую политику в отношении Азербайджана».

***

Таким образом, заявления Президента Ильхама Алиева в Давосе продемонстрировали несколько значимых аспектов: решимость Азербайджана отстаивать свои национальные интересы в условиях изменяющегося мирового порядка, приверженность миростроительству и региональной стабильности, а также усиление стратегической роли в глобальной энергетической стратегии. Эти позиции подтверждают, что последовательная политика и твердое лидерство способны создавать новую геополитическую реальность. Они же показывают Азербайджан не только как пример успешного национального лидерства, но и как важный фактор глобальной и региональной стабильности.