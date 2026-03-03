НАШИ ЗА РУБЕЖОМ. Покоряя Америку, сохраняя корни: история Oolvia - ФОТО - ВИДЕО

Новая героиня рубрики 1news.az «Наши за рубежом» проживающая в США певица и композитор Ульвия Адыгезал, выступающей под сценическим именем Oolvia.

- Ульвия, вы уже некоторое время живете в США. Что стало решающим фактором для переезда - личные обстоятельства или профессиональные амбиции?

- В январе 2026 года исполнилось ровно десять лет с переезда в США. Тут уже много лет проживают мои близкие и я часто приезжала в страну с короткими визитами, поэтому переезд ощущался достаточно органично.

- Помните ли момент, когда поняли, что хотите строить карьеру именно на американском музыкальном рынке?

- Думаю, что музыка, особенно в наше время, не имеет четких границ, и для меня, как для исполнителя и композитора, важно достучаться до сердец слушателей не только в Америке, но и во всех уголках мира. Одновременно с этим невозможно отрицать, что в США сконцентрированы важные для музыкантов ресурсы и различные возможности для общения с профессионалами внутри индустрии, что, безусловно, открывает новые перспективы.

Наряду с этим, я очень ценю свои корни и свою культуру и продолжаю работать над творческими проектами в Азербайджане, даже будучи физически в США.

- С какими трудностями Вы столкнулись в первые месяцы жизни в новой стране? Что оказалось самым неожиданным?

- Первые 4 года в США мы прожили в Нью-Йорке, и на моем опыте этот город настоящий тест на выносливость - своего рода инициация в американские реалии. В бытовом смысле в Нью-Йорке сложно фактически все, а метро заслуживает особого внимания, и за время проживания в этом городе я накопила немало историй, достойных мемуаров. Кстати, о метро и о самом неожиданном: однажды, возвращаясь в метро из Манхеттена, я чуть не лишилась дара речи, когда увидела свое лицо на баннере в вагоне метро. За несколько месяцев до этого мы с друзьями прокатились на The Cyclon - исторических американских горках, которым около 100 лет, где нас сфотографировали во время катания и без предупреждения использовали этот кадр в массовой рекламной кампании луна-парка, которым были обклеены фактически все вагоны метро, и на протяжении всего лета мое испуганное лицо преследовало меня по всему Нью-Йорку.

- Насколько реальность музыкальной индустрии в США совпала с Вашими ожиданиями? Какие целы вы ставите перед собой по покорению музыкальной сферы США как автор и как исполнительница?

- По логике огромная страна может предоставить огромное количество возможностей, но одновременно с этим и талантов в этой стране невероятно много. Моей целью не является покорение всей индустрии, мне не интересна роль селебрити, напротив, я вижу в этом некое бремя. Конечно, невозможно избежать публичности будучи успешным музыкантом, но моя основная цель - донести мои песни до слушателя, и здесь я не буду лукавить - я стремлюсь к большому охвату своей целевой аудитории.

- Существует мнение, что пробиться в американский шоу-бизнес невероятно сложно. Что, на Ваш взгляд, помогает артисту выделиться в этой высококонкурентной среде?

- Умение быть собой звучит, возможно, как клише, но я ставлю это качество превыше всего в творческом контексте. Настоящее творчество не работает под копирку, не пытается удивить или произвести впечатление - подлинное творчество появляется там, где нет эго и нет индивидуальных целей, а там, где во внутренней тишине рождается история, будь она музыкальная, изобразительная, повествовательная и т.д.

- Расскажите, как Вы стали участницей специализированной программы для музыкантов, ориентированной на развитие навыков авторов песен и исполнителей в жанре рок и смежных стилях, Rock’n’Roll Singer-Songwriter Camp в Лос-Анджелесе. Насколько строгим был отбор?

- Роль музыканта предполагает постоянную работу над собой, и в этом смысле Rock’n’Roll Singer-Songwriter Camp полностью подходил по всем критериям - внутри программы мы имели возможность не просто обучаться теории, но и проводить практическую работу вместе с нашими менторами, что было абсолютно бесценно. Решающим фактором участия в программе для меня послужило то, что одним из менторов являлась Линда Перри - не просто звезда и исполнительница дважды нашумевшего с разницей в 30 лет хита What’s Up, но в первую очередь невероятно талантливый композитор, без которого мы никогда бы не услышали культовые хиты Агилеры, Пинк, Алиши Киз. Места в программе были ограничены и мне посчастливилось быть одной из 30-ти участников, для чего пришлось пройти предварительное интервью с музыкальным директором программы.

- Вашим ментором стала легендарная Линда Перри (экс-солистка группы 4 Non Blondes -прим.ред.). Каким было первое впечатление от встречи с композитором такого масштаба?

- Мне кажется, я готовилась к этому всю свою сознательную жизнь. Пересмотрела большое количество интервью с Линдой задолго до того, как появилась возможность участия в программе и, вероятно, поэтому у меня было впечатление, что вижу её не впервые. Линда достаточно прямолинейный человек - она не обходит острые углы и говорит все, что думает. В своей приветствующей речи она сразу заявила, что не будет никому льстить и что скорее всего из всех участников программы пробиться в индустрии получится у единиц. Для многих это было шоком, но я была морально готова, потому что имела представление о том, что к творчеству она подходит очень серьезно, возможно даже категорично. Выставлять свои песни на суд одного из самых знаковых композиторов в современной музыке - это очень волнительно, особенно учитывая то, что Линда отказывалась слушать песни в записи, поэтому исполняли мы их вживую, аккомпанируя себе сами.

- Чему самому важному она Вас научила - возможно, есть совет, который особенно изменил Ваш взгляд на написание музыки?

- Она открыла для меня правило 30-ти минут: для написания настоящего хита не нужно больше получаса. Возможно, многие композиторы посчитают это абсурдным, но на самом деле в этом есть высокий смысл - в состоянии абсолютной пустоты сознания создается истинное творчество, а оно не нуждается в додумывании.

- Линда Перри также посоветовала Вам создать мюзикл на основе собственных песен. Когда Вы услышали эту рекомендацию, это стало неожиданностью или внутренне Вы уже были готовы к такому шагу?

- Я была ошарашена. Прошла несколько стадий - отрицание, принятие, заинтересованность, восторг. И уже возвращаясь из Лос-Анджелеса домой в самолете я начала писать вступление к мюзиклу. Линда обладает необычной интуицией и доверившись её мнению я поняла, что она попала в точку - все собралось как в пазле в одну картинку.

- Что сегодня известно о будущем мюзикле - каким он будет по настроению и тематике?

- В скором будущем я смогу поделиться более обширной информацией о мюзикле, но уже точно могу сказать, что в нем будет присутствовать некий элемент мистики и много колоритной музыки.

- В числе менторов был и трёхкратный лауреат «Грэмми» Нарада Майкл Уолден. Удалось ли поработать с ним лично и какой опыт Вы вынесли из этого общения?

- Нарада Майкл был нашим первым ментором в программе и мне предоставилась возможность вынести на его слушание мой новый сингл, который готовится на данный момент к релизу, и я с большой благодарностью приняла его советы и внесла коррективы в продакшн. Нарада обладает необыкновенной энергетикой и является не только композитором, певцом и музыкальным продюсером, но еще и мультиинструменталистом - то, что нам посчастливилось услышать в живом формате, а его навык обогащать композиции на ходу просто уникален. Так он фактически видоизменил целый ряд песен просто подсаживаясь за инструмент и подыгрывая свои придуманные в живом режиме партии.

- Вы выступили на сцене культового клуба The Viper Room в Лос-Анджелесе, где играли многие мировые рок-звезды. Какие эмоции испытали, выходя на эту сцену?

- Выступление в The Viper Room было кульминацией программы, к чему мы тщательно готовились с поддержки организаторов мероприятия. В этом месте необычная энергетика, годами это место притягивало не только музыкантов, но и многих звезд Голливуда, там проводились самые нашумевшие вечеринки, и, кстати, Джонни Депп был первым владельцем и управлял клубом больше десяти лет.

Конечно, было волнительно - выступать перед публикой уже достаточно ответственно, а когда в зале находятся профессионалы из разных сфер развлекательной индустрии, ответственность увеличивается многократно. Для меня это выступление, как и участие в программе в целом, стало неким толчком в музыкальной карьере.

- Отличается ли американская публика от той, к которой Вы привыкли раньше??

- Для меня оказалось неожиданным то, что американская публика заметно отличается от штата к штату. В Нью-Йорке я была вокалисткой в блюз-бэнде, и мы выступали во многих клубах Манхеттена, Бруклина, выезжали за пределы штата. Переехав в Колорадо, помимо сольной карьеры, я являюсь вокалисткой R&B группы «The Tracers», а также блюз-бэнда «Stepping Out» и активно выступаю в составе этих групп на музыкальных фестивалях. Могу сказать уверено, что публика в Колорадо, и даже предпочтения в музыкальных жанрах в целом здесь отличаются от Нью-Йорка. Как музыкант, я думаю, что мне очень повезло иметь возможность выступать перед разными аудиториями, и я чувствую глубокую благодарность находясь на сцене - это состояние, к которому я шла достаточно долго, ведь чувство комфорта на сцене приходит с опытом.

- Помогает ли Вам Ваше происхождение и культурный бэкграунд в создании вашего музыкального стиля? О чем ваше творчество в первую и главную очередь?

- Культурное происхождение в первую очередь является неотъемлемой частью меня как индивидуума, я люблю свои корни, свою культуру, свои традиции. Именно поэтому мы с моей близкой подругой и соотечественницей Фатимой основали кондитерскую Lablabee Sweets, которая специализируется на традиционной азербайджанской выпечке. Вместе мы создали бренд, который узнаваем и любим у наших соотечественников в США, а наша основная цель - популяризировать нашу выпечку среди американских потребителей.

Возвращаясь к музыкальной составляющей, азербайджанский фундамент присутствует во всех сферах моей жизни, включая артистическую, и, хотя моя музыка не является этнической как таковой, конечно, он является неотъемлемой частью меня, как артиста.

Мои песни - это мини-истории, некоторые драматичные, некоторые веселые, некоторые заставляют задуматься. В песнях своих любимых артистов я ценю настоящие, неподдельные эмоции и сильную энергетику - это то, к чему стремлюсь я и в своем творчестве.

- Чувствуете ли Вы ответственность представлять Азербайджан за рубежом - и как это проявляется в Вашем творчестве?

- Думаю, что ответственность - это энергетически тяжелое слово, скорее я чувствую радость и воодушевление от мысли, что могу достойно представлять свою страну за её пределами. Я надеюсь, что мои творческие планы на ближайшее время позволят мне дойти до большой аудитории и с гордостью заявить ей о том, что я - азербайджанка.

- В скором времени выходит Ваш новый англоязычный сингл и клип. Можно ли сказать, что это работа, ориентированная прежде всего на международную аудиторию? Расскажите о ней подробнее.

- Мне не терпится поделиться с Вами информацией о моем новом сингле и мне немного сложно удержать себя от того, чтобы начать рассказывать все прямо сейчас! Пока я ограничусь тем, что в скором будущем будет определена дата релиза и тогда я смогу рассказать очень интересный и факт о том, что именно являлось толчком к написанию композиции. Эта песня, как и все мое творчество, создавалась для аудитории, которая ценит в песнях содержание, которая готова вместе отправиться в музыкальное путешествие длиною в 3 минуты и прожить эти эмоции вместе с создателями.

- Как изменилось Ваше звучание за годы жизни в США? Стали ли Вы смелее в творческих экспериментах?

- Смелость в творчестве пришла после того, как я стала выходить за рамки создания композиции как автор музыки и слов, и стала больше вовлечена в процесс продакшена, ведь это определяет звучание, а это, в свою очередь, определяет то, насколько ты готов экспериментировать. Я люблю новшества и коллаборации и всегда рада возможности сотрудничать с единомышленниками, вне зависимости от того, где они находятся. Но особенно радуюсь возможности работать как композитор и автор слов с музыкантами, находящимися в Азербайджане, ведь это всегда близко сердцу. Мне посчастливилось пересечься в рамках выступлений в Баку с невероятно талантливой певицей, обладающей уникальным на мой взгляд тембром, Гюнель Гурбановой, которая за последние 15 лет стала не просто моей близкой подругой, но и музыкальной родственной душой, и для неё я написала песню, которую, я надеюсь, вы услышите в этом году.

- В 2020 году Вы исполнили песню «My Heart Shusha». Ощущаете ли Вы символическую связь с Азербайджаном, живя в США? Скучаете по Родине?

- Безусловно. В Азербайджане проживают мои близкие друзья и родственники, с которыми мы постоянно на связи, в этой стране я выросла и определилась как личность, Азербайджан моя Родина и я буду возвращаться туда, где осталась часть моей души вновь и вновь.

Хотя с момента выхода песни «My Heart Shusha» и знакового для нашей страны момента освобождения города Шуша прошло 5 лет, моё сердце до сих пор переполняется гордостью от того, что в настолько важный для моей Родины момент мне посчастливилось быть частью патриотического движения и дойти до сердец моих соотечественников посредством этого произведения.

Хотела бы вновь выразить Фонду Гейдара Алиева благодарность за предоставленную возможность исполнить английскую версию произведения в рамках проекта, осуществленного при поддержке Baku Media Center.

- Что сегодня сложнее - талантливо писать музыку или грамотно выстраивать стратегию продвижения?

- Для меня однозначно сложнее выстраивать стратегию продвижения, так как в этом я не специалист и предпочитаю работать с профессионалами в этой среде. Конечно, важно самоопределиться как артист, иметь свой уникальный стиль, и исполнять качественную, запоминающуюся музыку, что облегчает работу специалистам, но без грамотной пиар компании все это останется в узком кругу наших друзей и близких.

- Если оглянуться назад, какой совет Вы дали бы себе в момент переезда - и что бы сказали молодым музыкантам из Азербайджана, мечтающим о международной карьере?

- Работайте над собой и над своим творчеством много и усердно. Верьте в себя, ведь с этого начинается вера других людей в нас. Будьте собой, чтобы не потеряться среди миллионов голосов.