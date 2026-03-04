Баку формирует энергетическую повестку, а не следует за ней

Баку в очередной раз подтвердил свой статус не просто региональной площадки для диалога, а одного из центров принятия решений в сфере энергетики.

12-е заседание министров Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-е заседание Консультативного совета по зеленой энергетике стали рабочими форматами, которые на протяжении более десяти лет обеспечивают координацию интересов производителей, транзитных государств и потребителей энергоресурсов. В условиях сохраняющейся нестабильности на мировых энергетических рынках значение таких механизмов выходит за рамки дипломатических деклараций и приобретает прикладной, практический характер.

Состав участников и характер дискуссий показали, что энергетическое взаимодействие между Азербайджаном и его партнерами постепенно переходит от обсуждения отдельных проектов к формированию устойчивой системы долгосрочного сотрудничества. В этой системе ключевыми приоритетами становятся предсказуемость, экономическая целесообразность и взаимная выгода. Заданная Президентом Ильхамом Алиевым рамка обсуждения - прагматизм вместо иллюзий, ответственность вместо деклараций и опора на реальную инфраструктуру - отражает подход, при котором энергетика рассматривается не как инструмент давления, а как фактор устойчивости и стратегического расчета.

Выступление главы государства в целом было сосредоточено на конкретных результатах и среднесрочных ориентирах энергетической политики страны. В центре обсуждения оказались расширение географии экспорта природного газа, уровень загрузки инфраструктуры Южного газового коридора, перспективы наращивания добычи, а также необходимость дальнейшего развития транспортных и энергетических связей с Европой и соседними регионами.

Южный газовый коридор: из геополитической идеи - в фундамент европейской стабильности

История Южного газового коридора - это история преодоления. Проект, который более десяти лет назад воспринимался как рискованный и чрезмерно амбициозный, сегодня является одним из немногих действительно работающих элементов энергетической безопасности Европы.

За прошедшие годы мир изменился радикально: конфликты, санкции, разрыв логистических цепочек, энергетические кризисы. Однако на этом фоне именно Азербайджан сумел сохранить главное - репутацию надежного поставщика, выполняющего свои обязательства вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры.

Цифры, приведенные Президентом, говорят сами за себя. Если еще недавно азербайджанский газ поступал в 12 стран, то сегодня - уже в 16. Это абсолютный мировой рекорд по количеству стран-получателей трубопроводного газа. Причем речь идет не о символических объемах, а о системных поставках, встроенных в энергетические балансы государств.

Принципиально важно, что расширение географии поставок происходит не стихийно, а в рамках четко выстроенной стратегии. Начало экспорта газа в Германию и Австрию означает качественно новый этап взаимодействия с Европейским союзом.

Сегодня десять стран ЕС получают газ из Азербайджана - и это не временная мера, а долгосрочная архитектура сотрудничества.

При этом Баку открыто говорит о проблеме, которую предпочитают замалчивать многие: существующая инфраструктура Южного газового коридора работает на пределе. Это не кризис, а следствие успеха. И именно поэтому Азербайджан поднимает вопрос о расширении газотранспортной системы, межсетевых соединениях и новых маршрутах - не из политических соображений, а из логики рынка и спроса.

Диверсификация как признак зрелости, а не слабости

Особое место в выступлении Президента занял вопрос диверсификации поставок. Причем, что принципиально, диверсификация была представлена не как одностороннее требование потребителей, а как осознанная стратегия производителя.

Начало поставок азербайджанского газа в Сирию стало важным прецедентом. Впервые энергетическая дипломатия Баку вышла за пределы традиционных маршрутов и приобрела ярко выраженное гуманитарное измерение. Поставки в объеме 1,5 млрд кубометров стали вкладом не только в энергетический баланс Сирии, но и в восстановление экономики, обеспечение базовых условий для жизни и бизнеса.

«… поставляя 1,5 миллиарда кубометров азербайджанского газа в Сирию, мы помогли населению быть более защищенным и иметь больше возможностей для ведения бизнеса, для функционирования предприятий, потому что всем хорошо известно, что без электричества невозможно достичь какого-либо развития. Это было важно для Сирии, для региона, для Азербайджана, потому что диверсификация поставок газа для нас, как и для любой страны, очень важна», - заявил Ильхам Алиев.

Этот шаг наглядно демонстрирует: Азербайджан использует энергетику не как инструмент давления, а как фактор стабилизации. В условиях, когда многие страны превращают ресурсы в рычаг политического диктата, Баку предлагает альтернативную модель - ответственное лидерство.

При этом ресурсная база страны продолжает укрепляться. В ближайшие годы ожидается начало добычи на глубоководных участках Азери–Чираг–Гюнешли, полномасштабная разработка месторождения Абшерон, вторая фаза Умид и новая стадия освоения Шахдениз. Совокупный дополнительный потенциал - от 10 до 15 млрд кубометров газа - требует не только новых рынков, но и стратегического планирования на десятилетия вперед.

Зеленая энергетика: курс на будущее без отказа от реальности

Отдельного анализа заслуживает зеленая повестка, которую Азербайджан продвигает без идеологического радикализма, но с холодным экономическим расчетом. Президент Ильхам Алиев предельно четко обозначил ключевую мысль: игнорирование ископаемого топлива - это путь в мир иллюзий. Реальный же энергетический переход возможен только через баланс.

За короткий период Азербайджан стал одним из лидеров региона по практической реализации проектов ВИЭ. Ввод в эксплуатацию крупнейшей в регионе ветряной электростанции мощностью 240 МВт, построенной компанией ACWA Power, а также солнечной электростанции на 230 МВт, реализованной Masdar, - это не символические жесты, а элементы новой энергетической системы.

Ключевой момент - все проекты основаны на контрактах, а не меморандумах. Это означает юридические обязательства, инвестиционную дисциплину и четкие сроки. К 2032 году Азербайджан планирует получать от 6 до 8 гигаватт электроэнергии из возобновляемых источников - объем, сопоставимый с энергетикой целых государств.

«Безусловно, это является значительным активом. Поэтому нам необходимо экспортировать эту электроэнергию, а также использовать ее для внутренних нужд, чтобы заменить природный газ, который мы пока что используем для производства электроэнергии, и создать условия для роста экономики, развития промышленности, включая наши планы в отношении сектора связи, искусственного интеллекта, центров обработки данных – все это уже проекты, которые находятся в стадии разработки. Особенно после того, как в прошлом месяце здесь, в Баку, мною и вице-президентом Соединенных Штатов была подписана Хартия о стратегическом партнерстве между Соединенными Штатами и Азербайджаном, которая охватывает многие области, включая искусственный интеллект, энергетику, связность и многие другие. Таким образом, реализация наших планов, имея в качестве стратегического партнера самую могущественную страну – Соединенные Штаты, – кажется абсолютно реалистичной», - заявил глава государства.

Параллельно развиваются гидроэнергетические проекты на территориях, освобожденных от армянской оккупации. Эти проекты имеют двойное значение: экономическое и политическое, превращая восстановление регионов в элемент устойчивого развития, а не разового восстановления.

Глава государства также констатировал, что Азербайджан играет важную роль в качестве надежного транзитера энергоресурсов: «Мы обеспечиваем важный транзит нефти для Казахстана и Туркменистана, и год за годом объем нефти, транспортируемой через нашу систему, растет. Мы способны и обладаем инфраструктурой для приема большего количества нефти с восточного побережья Каспия».

Энергетические коридоры нового поколения

Будущее энергетики - это не только генерация, но и передача. Именно поэтому Азербайджан делает ставку на создание новых энергетических коридоров. Проекты прокладки кабеля по дну Черного моря в Европу и маршрута из Центральной Азии в Азербайджан уже вышли из стадии концепций: соглашения подписаны, технико-экономические обоснования находятся на завершающей стадии.

Речь идет о формировании новой энергетической географии, где Баку становится ключевым узлом между Востоком и Западом, Севером и Югом. В перспективе эти коридоры могут оказаться не менее значимыми, чем сам Южный газовый коридор.

Европейское признание и стратегическое партнерство

Символично, что в дни заседаний Президент Азербайджана принял делегацию во главе с комиссаром Европейской комиссии по вопросам энергетики и жилищного строительства Даном Йёргенсеном. Его высокая оценка выступления главы государства и заинтересованность в расширении сотрудничества стали подтверждением очевидного: в Брюсселе осознают реальный масштаб роли Азербайджана.

Активные контакты с европейскими структурами, визиты высокопоставленных представителей ЕС и конкретные проекты в сфере энергетики и связности говорят о том, что Азербайджан воспринимается как долгосрочный стратегический партнер, а не временное решение.

Итоги бакинских заседаний выходят далеко за рамки энергетической тематики. Речь идет о суверенной модели развития, где ресурсы используются не как источник зависимости, а как инструмент усиления государства.

Газ, ВИЭ, транзит, переработка, международные инвестиции - все это элементы единой стратегии, выстроенной на прагматизме и национальных интересах. В мире, где многие страны теряют устойчивость, Азербайджан демонстрирует редкое сочетание гибкости и последовательности.

Баку не просто адаптируется к глобальным изменениям, он формирует их траекторию. И именно поэтому сегодняшняя энергетическая повестка Азербайджана - это не вопрос текущего момента, а заявка на десятилетия вперед.