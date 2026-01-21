 Трамп заявил об устранении угрозы третьей мировой войны | 1news.az | Новости
В мире

Трамп заявил об устранении угрозы третьей мировой войны

First News Media19:24 - Сегодня
Президент США Дональд Трамп сообщил о предотвращении угрозы глобального военного конфликта и отметил успешную работу своего спецпосланника Стива Уиткоффа на украинском направлении.

"Стив Уиткофф невероятно справляется с этим, у нас не будет третьей мировой войны", - сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ранее в Давосе прошла встреча Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера со специальным представителем президента РФ, генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, которая продолжалась более двух часов. Стороны обсуждали детали американского плана по разрешению конфликта на Украине.

Источник: ТАСС

