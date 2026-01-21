Президент Ильхам Алиев в Давосе принял участие в мероприятии «Завтрак с руководством Азербайджана» - ФОТО

20 января Президент Ильхам Алиев в Давосе принял участие в мероприятии под названием «Завтрак с руководством Азербайджана». Оно было организовано Euronews после интервью главы государства, данного этому телеканалу.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства ответил на вопросы присутствовавших на мероприятии представителей бизнеса из различных стран.

Модератор: Доброе утро, ваши превосходительства, дамы и господа!

Добро пожаловать на это особое мероприятие, которое проходит сегодня утром: первый азербайджанский правительственный завтрак в Давосе, посвященный региональному процветанию Азербайджана и раскрытию его экономических возможностей для всего региона. Сегодня мы приветствуем вас, правительственных чиновников, лидеров бизнеса и инвесторов, чтобы обсудить растущую роль Азербайджана как регионального центра по проектам связности, энергетики и, конечно же, экономического развития. На этой сессии мы рассмотрим региональные транспортные связи, стратегические инвестиционные приоритеты и видение Азербайджана в области устойчивого роста. Прежде всего, я с большим удовольствием приглашаю на сцену председателя Euronews Педро Варгаса Давида, который выступит с вступительной речью. Добро пожаловать, Педро.

Педро Варгас: Спасибо. Доброе утро. Прежде всего, позвольте мне сказать, что Euronews очень гордится тем, что имеет возможность дать первый завтрак для представителей руководства Азербайджана здесь, в Давосе. Азербайджан меняется очень быстрыми темпами, и я думаю, что сотрудничество Euronews и Азербайджана в организации этого мероприятия и приглашение в этот зал стольких выдающихся гостей свидетельствует об интересе, желании обсуждать, взаимодействовать с Азербайджаном и рассматривать эту страну как одну из ярких звезд будущего. Но сначала я должен начать с исторической справки. Сегодня в присутствии многих наших азербайджанских друзей и Вашего превосходительства, господин Президент, мы отмечаем 36-ю годовщину Черного января, когда более 130 азербайджанцев погибли от рук советских войск, вторгшихся в Баку и оккупировавших его. В мире, в котором мы живем сегодня, нам необходимо вернуться к истории и помнить о ней. Примите, пожалуйста, наши соболезнования в связи с теми трагическими событиями.

В 2026 году Азербайджан живет в состоянии мира, является суверенной страной, обеспечившей свою территориальную целостность, стремится к развитию и следующим шагам. Ваше руководство, господин Президент, является свидетельством того, как лидер может повлиять на будущее своего народа, как может обеспечить мир. Я даже мог бы предложить, чтобы премия мира была присуждена Вам и Вашему коллеге из Армении. Я не буду вдаваться в обсуждения по этому поводу, но могу с уверенностью сказать, что, по моему мнению, Вы получили самую важную премию мира, а именно – премию мира от Вашего народа; признание того, что справедливость и процветание возможны, и признание того, что установление мира возможно благодаря Вашим действиям. И это, вероятно, ценнее любой золотой медали или любой другой награды от любой престижной организации. Я, конечно же, говорил о ФИФА.

Господин Президент, Вы возглавляете гордую страну, страну, уверенную в своем будущем, и Вы чувствуете, что Азербайджан уверен в своем месте в мире. И как иностранный инвестор, поскольку, помимо Euronews, мы рады инвестировать в Азербайджан через наш частный капитал, позвольте мне указать Вам на три области, которые, на мой взгляд, являются ключом к успеху нынешнего положения Азербайджана. Первая – это Ваша дипломатия и международная деятельность. Ваша страна является мостом, мостом в очень сложной географической ситуации. Я родом из Португалии. Для нас все очень просто. У нас есть братья из Испании, хотя, позвольте мне сказать, они не всегда были нашими братьями. Мы сражались с ними на протяжении пяти столетий. И я всегда говорю своим друзьям на Южном Кавказе: смотрите, возможно, когда границ и нет. Ну, я имею в виду, что нам порой сложно найти различия между странами. Они по-прежнему слишком громко разговаривают и спят днем. И, конечно же, мы спорим по поводу футбола. И я надеюсь, что очень скоро мы сможем увидеть футбольный матч между Азербайджаном и Арменией в Баку, по одиннадцать игроков с каждой стороны, и пусть победит сильнейший. Да, хотя вклад Португалии в футбол за последние несколько лет нельзя назвать блестящим, но, я надеюсь, мы очень скоро будем работать над улучшением ситуации.

Господин Президент, я думал, что мы проведем давосское мероприятие этого года обсуждениями по иранской проблематике. Но, по-видимому, оно будет посвящено обсуждениям по Гренландии. Безусловно, когда вашими соседями являются такие страны как Россия и Иран, которые исторически имели территориальные претензии к Вашей стране, выжить нелегко. Для этого Вам необходимо комбинировать силы и дипломатию. И я думаю, что Вы смогли добиться этого.

С другой стороны, я думаю, что вы внесли очень важные, кардинальные изменения в свои отношения с Центральной Азией. Конечно, исторически и с точки зрения происхождения, вы – тюркская страна. Но присоединение к C5, теперь C6, – это знаковый момент, которым должен воспользоваться и весь остальной мир. На мой взгляд, в данный момент это один из лучших регионов для инвестиций, где одно из самых привлекательных соотношений риска и доходности, которое можно предложить. И многим инвесторам здесь, которые склонны больше ориентироваться на Запад, определенно стоит обратить внимание на этот регион, на возможности, которые предоставляют эти рынки. И Баку, несмотря на все его ветры, никогда не был таким спокойным. Вы построили не просто мост, а гавань. Гавань, где мусульмане, христиане и евреи могут найти место гармонии. И это то, что должно быть нормой повсюду, к сожалению, в современном мире является чем-то уникальным.

Азербайджан – светская страна, которая также объединяет Каспийское и Черное моря. И когда речь заходит о стратегических перспективах, особенно в отношении Европы, эти два моря будут иметь огромное значение для нашего будущего.

Во-вторых, Азербайджан является надежным экономическим партнером. Благодаря Вашим реформам и реформам, которые продолжают проводиться в стране, Азербайджан готов принимать иностранные инвестиции, он открыт для иностранных инвестиций.

Я хотел бы отметить три очень важных области, в которых, по моему мнению, открываются новые возможности. В контексте среднего класса и местных рынков, во многих областях действительно есть возможность внедрить инновации, привлечь инвестиции в средний класс и обеспечить рост. Да, мы видим, что коэффициент доходности снижается, но объем определенно компенсирует это снижение. Таким образом, в Азербайджане существуют большие возможности для роста среднего сектора и среднего класса. В стране проживает молодое образованное население, говорящее по-английски, с растущим уровнем образования в области информационных технологий. Это, безусловно, будет возможностью как в сфере технологий, так и в других секторах информационных технологий.

И, наконец, об инфраструктуре: конечно, благодаря инициативе TRIPP и проводимым Вами реформам Азербайджан станет естественным центром притяжения для значительных инвестиций в инфраструктуру – будь то аэропорты, морские порты, оптоволоконные сети или крупные проекты в сфере больших дата-центров. Кстати, не хочу, чтобы некоторые мои коллеги-инвесторы опередили нас, но особенно именно дата-центры. Учитывая стоимость энергии в Азербайджане и его стратегическое положение, здесь открываются значительные возможности.

И, наконец, несколько цифр – ведь я по образованию экономист, да и мы сейчас в Давосе, так что без цифр не обойтись. В прошлом году ваш ВВП в ненефтяном секторе вырос на 2,7 процента. Конечно, мы все знаем, как развивался энергетический сектор в прошлом году, но Азербайджан продолжает лидировать и демонстрировать значительный рост в других секторах, его ВВП на душу населения, согласно последним данным, достиг 7400 долларов. Вероятно, эти цифры были опубликованы буквально на прошлой неделе.

У меня нет ни малейших сомнений в том, что Азербайджан открыт для бизнеса. Как говорится, надо подкреплять слова делом, верно? Поэтому с большим удовольствием объявляем сегодня, что Alpac запускает новый фонд прямых инвестиций, ориентированный на Азербайджан, Узбекистан и более широкий регион. Это фонд, который будет инвестировать во многое из того, о чем мы говорили. Конечно, мы договорились о целевом капитале этого фонда в размере 250 млн евро. И мы видим, что в перспективе – в следующие четыре или пять лет благодаря этому в страну можно будет инвестировать до полумиллиарда евро. Итак, как у нас тут говорят, слова необходимо подтверждать действиями.

Мы приглашаем всех, кто нас сейчас смотрит, и всех, кто находится в этом зале, посетить Баку, посетить Азербайджан, провести там некоторое время, отправить туда свои делегации, изучить рынок. В Азербайджане есть возможности, правительство страны готово к сотрудничеству, регион, безусловно, имеет стратегическое значение для будущего.

Мы очень гордимся тем, что являемся Вашими партнерами. Ваше руководство вдохновляет нас. Мы очень надеемся, что в Вашей стране воцарится мир, она будет и впредь такой же светской, безопасной и экономически очень развитой. Большое спасибо за то, что были с нами сегодня. А теперь я перейду к самой интересной части беседы. Большое спасибо.

Модератор: Дамы и господа, господин Варгас. Большое спасибо, Педро.

Как вы знаете, сегодня у нас в гостях особый человек. И я с большим удовольствием вновь приветствую на сцене Президента Азербайджана, Его превосходительство Ильхама Алиева.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Модератор: Господин Президент, я задам Вам один короткий вопрос, а затем мы перейдем к вопросам из зала. Поэтому, пожалуйста, (обращаясь к залу) приготовьтесь и будьте готовы задать свои вопросы. Я хотела бы начать с того, что инвесторы в Давосе все больше внимания уделяют устойчивости, экологичности и долгосрочной доходности. Каковы сегодня главные стратегические инвестиционные приоритеты Азербайджана?

Президент Ильхам Алиев: Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность Euronews за приглашение и за организацию этого замечательного мероприятия, а также за очень теплые слова в адрес нашей страны, замечания о достигнутых результатах. Безусловно, мы и дальше будем следовать по пути реформ. И наше прочное партнерство с Euronews дает нам возможность представить Азербайджан таким, какой он есть, продемонстрировать наши достижения, а также привлечь потенциальных инвесторов.

Что касается инвестиционных приоритетов, то на протяжении многих лет для нас приоритетом номер один был энергетический сектор, поскольку имеющиеся у нас ресурсы позволили нам повысить экономические показатели и улучшить уровень жизни населения. Сегодня большая часть энергетических проектов завершена. Да, мы продолжаем, и, безусловно, сможем предложить международным рынкам еще больше. Но, конечно, приоритет отдается неэнергетическому сектору, ненефтегазовому сектору.

Диверсификация экономики является для нашей страны главным приоритетом. И с практической точки зрения сегодня мы наблюдаем растущий интерес к возобновляемым источникам энергии. Мы уже ввели в эксплуатацию две крупные электростанции, работающие на возобновляемых источниках энергии. В ближайшие шесть лет мы значительно увеличим наши мощности по производству солнечной и ветровой энергии. Иными словами, к 2032 году мы ожидаем, что в стране будет вырабатываться восемь гигаватт солнечной и ветровой энергии, поскольку у нас много солнечных дней и много ветра. И мы видим большой потенциал. Мы уже заключили контракты на несколько проектов и теперь думаем об установке мощностей для хранения энергии. Установка первых таких мощностей уже ведется.

Мы ожидаем инвестиции в строительство линий электропередачи, потому что наша цель – экспортировать зеленую энергию. Кроме того, как уже было отмечено, мы считаем, что Азербайджан может стать одним из основных направлений для инвестиций в дата-центры. Во-первых, потому что у нас энергия дешевая. Во-вторых, мы располагаем дополнительными мощностями. Даже сегодня у нас есть два гигаватта электроэнергии, которые мы не потребляем и не экспортируем из-за ограниченных на данный момент возможностей передачи. Через шесть лет это будет восемь гигаватт, и ни одна страна в нашем регионе не обладает таким избыточным энергетическим потенциалом. Большинство стран зависят от импорта. Некоторые страны находятся на уровне самообеспечения, но только Азербайджан является местом, где центры обработки данных могут достичь максимальной эффективности. Мы активно работаем над этим, в том числе в ходе моих встреч и переговоров нашей делегации здесь, в Давосе.

Таким образом, это две основные области инвестиций, где мы заинтересованы в международном сотрудничестве. И третья – это добыча полезных ископаемых.

Это относительно новое направление, поскольку большая часть нашего потенциала в области редких металлов находится на территориях, освобожденных от армянской оккупации за последние пять и за последние два года. И сейчас мы находимся на активной стадии исследований с использованием самых современных технологических возможностей для определения всего нашего потенциала. Сам факт наличия этого потенциала известен по исследованиям, проведенным еще в советское время, однако тогда использовались устаревшие технологии. Таким образом, горнодобывающая промышленность, возобновляемая энергия, ИИ, центры обработки данных – я думаю, это основные направления для привлечения иностранных инвестиций.

Модератор: А как можно обеспечить устойчивость инициатив связности в условиях наблюдаемой сегодня геополитической фрагментации и перестройки отношений под влиянием санкций? И могут ли экономическое сотрудничество и инициативы связности служить нейтральной площадкой даже при натянутых политических отношениях?

Президент Ильхам Алиев: Мы работали над обеспечением транспортной связности в основном благодаря строительству нефте- и газопроводов, так как являемся страной, не имеющей выхода к открытому морю. Чтобы экспортировать нашу нефть и газ, нам необходимо проходить через территорию других стран. Нам удалось осуществить, пожалуй, один из самых сложных проектов: газопровод протяженностью 3500 километров, протянувшийся от Баку до побережья Италии и пересекающий по пути несколько стран.

Вы можете себе представить, как это было нелегко, потому что нам пришлось договариваться со всеми правительствами, заключать соглашения с принимающими странами, согласовывать коммерческие условия, тарифы. Но мы смогли сделать все это. Этот трубопровод находится в эксплуатации уже пятый год. Нефтепровод же был построен до того, как мы в 2006 году запустили основной экспортный трубопровод от Каспия до Средиземного моря. Так что этот проект можно считать первым по обеспечению транспортной связности. Затем, опираясь на уже сложившиеся отношения с соседями, мы начали инвестировать в проекты транспортной связности, инвестировали в строительство железной дороги из Азербайджана в Грузию и Турцию, далее в Европу и к средиземноморским портам. Этот проект частично охватывает территорию к западу от Азербайджана. Сейчас же мы думаем о проекте к востоку от Азербайджана.

Как уже здесь упоминалось, в прошлом году мы стали полноправным членом Консультативного совета стран Центральной Азии. Президенты пяти центральноазиатских стран единогласно приняли решение о преобразовании C5 в C6. Мы рассматриваем это как знак уважения к Азербайджану, признание наших усилий, а также проявление мудрости, поскольку сегодня обход Азербайджана означает необходимость следовать через зоны, находящиеся под санкциями. Существуют два других возможных маршрута, однако оба проходят к северу и к югу от Азербайджана – через зону действия санкций, что, вероятно, не очень удобно ни для отправителей, ни, в первую очередь, для получателей грузов. Таким образом, Азербайджан является единственным надежным, безопасным и дружественным пунктом назначения, обеспечивающим связь Европы с Центральной Азией.

Мы знаем о проекте Европейского Союза «Глобальные ворота», который соединит Европу с Центральной Азией, и Азербайджан, безусловно, играет здесь важную роль.

На данный момент мы уже значительно инвестировали в нашу транспортную инфраструктуру: морские порты, аэропорты, железные дороги, автомагистрали, так что почти все готово. Но объемы грузоперевозок растут настолько быстро, что мы приняли решение увеличить пропускную способность нашего Торгового морского порта. Развитие транспортной взаимосвязанности, включая Маршрут Трампа для международного мира и процветания – TRIPP, который также вовлечет Армению в транспортную сеть более широкого региона Центральной Азии, будет способствовать делу мира: Армения перестанет быть «тупиком», начнет получать выгоду от тарифов и станет частью масштабного международного сотрудничества. И уже сейчас они видят выгоду, потому что Азербайджан, после достижения мира с Арменией, снял все ограничения на перевозку грузов, и уже отправлены первые грузы из Казахстана и России через территорию Азербайджана в Армению. Более того, мы начали поставлять Армении важнейшие нефтепродукты по гораздо более низкой цене, чем они могли бы себе позволить когда-либо. Так что все это взаимосвязано: транспортная связность, хорошие отношения с соседями, мир, предсказуемость и взаимная заинтересованность.

Модератор: Спасибо, господин Президент. Теперь предоставим слово участникам. Есть желающие первым задать вопрос господину Президенту? Уверена, у вас много вопросов. Педро, у Вас будут вопросы?

Педро Варгас: Господин Президент, при каждом посещении Азербайджана меня всегда впечатляет, например, состояние дел в сфере недвижимости, благосостояние среднего класса. Я вижу, что жизнь людей становится лучше, растет их покупательная способность. Каким Вы видите развитие этой тенденции в будущем? И насколько Ваша страна открыта для иностранных инвестиций в таких секторах, как розничная торговля, транспорт, да и вообще? Я действительно считаю, что средний класс будет бурно развиваться в ближайшие годы. Многие инвесторы и многие из присутствующих здесь хотели бы узнать Ваше отношение к присутствию иностранцев в этом секторе.

Президент Ильхам Алиев: Наряду с нашей инвестиционной политикой и политикой реформ, мы серьезно отнеслись к вопросам безработицы и бедности, и сумели снизить их показатели до уровня 5 процентов. Таким образом, масштаб среднего класса, количество людей, считающихся представителями среднего класса, растет. Так, мы видим рост покупательной способности в Азербайджане.

Сегодня в Баку реализуется несколько масштабных градостроительных проектов. Один из них – Белый город, город в городе, который в ближайшие пару лет вместит около 50 тысяч человек. Другой проект – туристический комплекс Sea Breeze, представляющий собой интегрированный комплекс развлечений, гостиничного бизнеса и жилья, который сейчас простирается более чем на шесть километров и будет продолжать расширяться. И данные о продажах только по этим двум проектам, не говоря уже о других строительных проектах, свидетельствуют о наличии высокого спроса. Более 70 процентов покупателей квартир и домов – местные жители. Это показывает, что покупательная способность населения растет благодаря экономическим реформам и экономическому развитию. В то же время это соотношение также показывает, что Баку и Азербайджан становятся очень привлекательными для иностранцев, потому что сегодня инвесторы ищут места, где они могут чувствовать себя комфортно и безопасно.

С этой точки зрения, как уже упоминал Педро, мультикультурализм, культурное и этническое разнообразие, а также очень позитивный дух взаимодействия, сосуществования и взаимного уважения между всеми этническими группами, всеми представителями традиционных религий действительно создают тот дух, который побуждает людей покупать дома, квартиры в Баку, чтобы приезжать на лето, на отдых, проводить время на берегу моря, а также инвестировать. Потому что, инвестируя во время строительства, вы можете продать уже построенный объект вдвое дороже. Таким образом, это фактически лучший показатель экономической эффективности.

К сожалению, наша экономика не может быстро расти из-за естественного сокращения нефтяных запасов в Азербайджане. Но, как вы отметили, неэнергетический сектор вырос более чем на 2 процента, а промышленность, не связанная с нефтью и газом, в прошлом году выросла на 5,5 процента. Поэтому для меня, как для президента, это основные показатели.

Что касается энергетического сектора, мы увеличиваем добычу газа, сокращаем добычу нефти, но у нас есть планы по стабилизации добычи нефти и даже по ее увеличению. Возможно, сейчас еще рано об этом говорить, но у нас есть вполне обоснованные надежды, что мы можем пережить второй очень значимый нефтяной бум в Азербайджане, если разведочные проекты, проводимые международными энергетическими компаниями, дадут хорошие результаты. Мы надеемся на это.

Модератор: Большое спасибо. Еще вопросы?

Дженни Джонсон: Господин Президент, мой вопрос будет из категории веселых. Насколько я знаю, Вы катаетесь на лыжах. Я имела удовольствие кататься на лыжах в Азербайджане, и хочу поздравить Вас – у вас самое современное оборудование для этого. Насколько я понимаю, в марте в Азербайджане намечается проведение чемпионата мира. Можете ли Вы немного рассказать нам об этом?

Президент Ильхам Алиев: Ну, услышать от Вас, что я лыжник, это как получить золотую медаль, потому что настоящая чемпионка – это Дженни. Я очень рад, что Вам понравилось кататься на лыжах в Азербайджане. Мы беседовали перед началом мероприятия, и я сказал ей, что в этом году у нас пройдет Кубок мира в Шахдаге. Мы дали старт отношениям с Международной федерацией лыжного спорта, и это мероприятие уже внесено в календарь. Таким образом, каждый год у нас будет как минимум одно мероприятие - либо Кубок мира, либо Кубок Европы, и это в определенной степени уравновесит наше летнее мероприятие, а именно Формулу-1, которая уже более 10 лет привлекает большой интерес и играет очень важную роль в росте числа туристов. После первой Формулы-1 у нас был 20-процентный рост, и эта цифра стабильно росла непосредственно перед COVID. COVID все испортил. Сейчас же все снова налаживается. Гонка стала презентацией страны, потому что это была городская трасса, которая охватывала как исторические, так и современные районы Баку.

Теперь Кубок мира в Шахдаге станет зимней презентацией Азербайджана, и я надеюсь, что многие выберут это направление для катания на лыжах, учитывая, что строятся новые отели и новые объекты. На сегодняшний день общая протяженность лыжных трасс составляет уже 45 километров. В ближайшие два-три года она достигнет 55 километров. Конечно, это не сравнить со Швейцарией, но в нашем регионе Шахдаг станет одним из крупнейших и самых удобных горнолыжных курортов. Поскольку мы, лыжники, знаем, что самое сложное – это сесть в автобус, доехать до станции, сесть в вагонетку и ждать четверть часа, пока вас поднимут на гору. В Шахдаге же можно кататься на лыжах прямо с порога гостиницы. Таким образом, можно сэкономить как минимум полчаса, и вы, как говорится, будете этому только рады. Большое спасибо, что затронули этот вопрос. Это дало мне возможность донести информацию до аудитории, и еще раз добро пожаловать в Шахдаг!

Дженни Джонсон: Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Кстати, мы договорились покататься на лыжах вместе.

Модератор: Слово господину, сидящему впереди, здравствуйте.

Дэмиан Поттер: Здравствуйте, я Дэмиан Поттер из H-Advisors. Спасибо, Дженни, за Ваш вопрос. Вы опередили меня с вопросом о планах на будущее. И все же, оглядываясь назад, Вы успешно провели песенный конкурс «Евровидение», успехом ознаменовалось и проведение в Вашей стране COP29, а теперь Азербайджан принимает два знаковых спортивных мероприятия – Кубок мира по лыжному спорту и Формулу-1. Какие уроки Вы извлекли из уже проведенных мероприятий и какие еще мероприятия намечается провести в Азербайджане в будущем?

Президент Ильхам Алиев: Первый урок заключался в том, что, несмотря на все противодействия этим мероприятиям со стороны различных кругов, нужно делать то, что правильно для страны. Как во время «Евровидения», так и во время COP29 мы сталкивались с необоснованной критикой, особенно в отношении последнего, когда нас обвиняли в том, что мы являемся нефтедобывающей страной и как нефтедобывающая страна не имеем права принимать у себя такую конференцию. Хотя и до, и после Азербайджана ее принимали страны, которые добывают гораздо больше нефти, чем Азербайджан. Но вопрос касался конкретно нас, и я сказал, что это не наша вина, что у нас есть нефть. Не надо нас за это винить. Нас следует оценивать по тому, как мы управляем нефтяными месторождениями и насколько справедливо распределяем доходы от нефти в обществе. Так что это был один из уроков, потому что, честно говоря, за год подготовки к COP я много раз сожалел, что мы ввязались в это предприятие. Критика и уровень агрессии в некоторых СМИ были настолько высоки, что это могло деморализовать нас. Но, тем не менее, мы были полны решимости провести хорошее мероприятие, и оно действительно было хорошим с точки зрения его организации. И, что еще важнее, с точки зрения результатов. Нам удалось достичь того, что за последние 10 лет было невозможно: договориться о функционировании углеродного рынка, запустить фонд компенсации убытков и ущерба, а также обеспечить высокое число участников – это стало убедительным ответом тем, кто призывал бойкотировать саммит. В нем участвовали все страны, кроме Армении. Присутствовали 70 глав государств и правительств. Таким образом, тактика бойкота провалилась. Так что урок был следующим: если считаете что-то правильным, и вы убеждены в своей правоте, то это необходимо сделать, несмотря на все сопротивление, всю оппозицию, а иногда и всю враждебность. Кроме того, это дало нам возможность представить и собственную позицию. Будучи обладателями запасов нефти и газа, как я уже упоминал, мы вкладываем значительные средства в возобновляемые источники энергии. И это часть нашей ответственности. Мы инвестируем в возобновляемые источники энергии не потому, что нам нужна энергия, а потому что мы ответственные люди и хотим сделать хотя бы нашу страну и наш регион более пригодными для жизни. Мы можем не видеть загрязнение окружающей среды и выбросы углерода воочию, но, к сожалению, мы и наши дети все это чувствуем. Поэтому я считаю, что к странам, богатым ископаемым топливом, нужно относиться с должным уважением и признательностью, когда они инвестируют в возобновляемые источники энергии.

Среди проведенных в нашей стране мероприятий международного масштаба следует упомянуть еще одно. В прошлом году в Баку впервые прошел турнир UFC с участием ведущих спортсменов. И этом мероприятие также транслировалось по всем основным телеканалам. Так что я надеюсь, что UFC тоже станет традиционным событием. Не так много стран принимают бои UFC – в основном это Соединенные Штаты. Проведение таких мероприятий в Азербайджане подчеркивает возможности нашей страны и свидетельствует о том, что мы все глубже интегрируемся в международную спортивную и развлекательную повестку.

Модератор: Спасибо. Мэтью Армстронг, руководитель отдела по связям с госструктурами Baker Hughes – американской глобальной энергетической технологической компании.

Вопрос: Хотел бы подхватить ваш комментарий относительно COP29. Мне посчастливилось присутствовать на этом мероприятии от имени нашей компании, и могу заверить Вас: по сравнению с предыдущими и последующими конференциями – все из которых, как Вы верно отметили, проводились в странах-производителях нефти, - это было действительно выдающееся и значимое событие. Я особенно хочу поблагодарить Вас за то, что Вы не только приняли на себя критику, но и ответили на нее прямо, открыто и ответственно. Наша компания прошла эволюцию, во многом схожую с той, что переживает Азербайджан: сегодня важны и молекулы (традиционные углеводороды), и электроны (возобновляемая энергия), и вы производите и то, и другое, обеспечивая процветание.

Связь с Европой приобретает все большее значение, и, несмотря на критику со стороны некоторых кругов в отношении ископаемого топлива, вы удваиваете поставки газа в Европу и расширяете коридоры – передачи, транспортировки, всей инфраструктуры. Видите ли Вы возможности для прямых европейских инвестиций, в частности, в разработку месторождений на Каспии, в нефтегазовый сектор? Замечаете ли Вы, что Ваш прагматичный подход находит отклик на финансовых рынках, способствуя притоку капитала для расширения производства? Мы разделяем Ваш оптимизм: безусловно, еще много нефти и газа предстоит добыть – как SOCAR, так и другими компаниями. Ожидаете ли Вы притока инвестиций из Европы, или здесь еще предстоит проделать значительную работу?

Президент Ильхам Алиев: Да, к сожалению, со стороны Европы мы не видим существенных инвестиций ни в ископаемое топливо, ни в возобновляемые источники энергии. Что касается возобновляемых источников энергии, могу сказать, что нашими основными партнерами являются компании из ОАЭ, Саудовской Аравии, Китая, Великобритании и Азербайджана. Ни одна европейская компания не выразила готовности стать инвестором.

В сфере ископаемого топлива традиционно это были американские и британские компании. После слияния BP и Amoco это британские компании. Но опять же, у нас очень мало европейских компаний, одна из Франции и еще одна из другой европейской страны. Так что, честно говоря, мы не видим большого интереса со стороны европейских компаний к инвестициям, хотя Европа, как я уже говорил, является основным направлением для нашего природного газа.

В прошлом году мы экспортировали более 25 млрд кубометров природного газа. Почти 13 млрд кубометров было экспортировано в Европу, и эта цифра будет расти. Это было сделано по просьбе Европейской комиссии. После начала российско-украинской войны председатель Европейской комиссии приехала в Баку, и мы подписали документ о стратегическом партнерстве в энергетическом секторе. И мы договорились об удвоении наших поставок газа в Европу - с имевшихся на тот момент почти 8 до 16 млрд кубометров.

Таким образом, за три с лишним года мы уже достигли отметки почти 13 млрд кубометров. И эта цифра будет расти. Во-первых, у нас будет природный газ из существующих и новых месторождений. Это уже согласовано.

Во-вторых, возобновляемые источники энергии позволят нам сэкономить значительные объемы природного газа. Так, 8 гигаватт мощностей на основе возобновляемых источников энергии позволят ежегодно экономить 3-4 миллиарда кубометров природного газа, которые можно будет экспортировать в Европу. Вот так обстоит дело. Я думаю, что инвестиции в Азербайджан с его возобновляемыми источниками энергии, ископаемым топливом, центрами обработки данных, искусственного интеллекта сейчас отвечают интересам европейских компаний. После того, как Президент Трамп и я подписали исторический документ о создании стратегической рабочей группы по разработке Хартии стратегического партнерства, наше сотрудничество с американскими компаниями стало интенсивным, как никогда ранее. И мы почти завершили работу над документом, то есть над стратегической хартией. Надеюсь, он будет готов, возможно, в следующем месяце.

Разумеется, возобновляемые источники энергии в эту хартию не входят. Мы понимаем почему. Но центры обработки данных, ИИ, связность, энергетика и ряд других сфер являются частью этой хартии. С 8 августа мы отправили четыре делегации в Вашингтон и другие города. Все они вернулись с хорошими результатами. Поэтому мы считаем, что вступление в новый этап взаимоотношений с США в политической, экономической, энергетической и даже оборонной сферах создаст для Азербайджана большие возможности для привлечения прямых инвестиций из США. И, надеюсь, наши европейские партнеры также не останутся в стороне.

Модератор: Господин Президент, у нас осталось около трех минут, но я думаю, у этого господина, сидящего в первом ряду, остался один последний очень быстрый вопрос.

Уильям Лин: Большое спасибо. Для меня большая честь находиться здесь, господин Президент. Я сотрудник компании BP, работаю в Лондоне. Я просто хотел высказать свое мнение, а не задать вопрос. Господин Президент так подробно рассказал об энергетическом секторе, что я не буду ничего добавлять. Хочу лишь сказать, что мы, BP и Amoco, как и раньше, рады быть участниками этого фантастического партнерства под Вашим руководством, господин Президент. Вы создали очень благоприятную для инвесторов среду, способствующую установлению настоящих партнерских отношений. Как Вы уже упомянули, мы осуществили много крупных нефтегазовых проектов в Европе, много крупных инфраструктурных проектов. Как Вы знаете, мы также инвестируем в возобновляемые источники энергии и являемся одними из первых, кто инвестировал в проекты по производству солнечной энергии на новых территориях. Мы считаем эту область очень перспективной и полезной, и это касается не только Азербайджана и окружающей среды, но и самой компании BP – в том, что имеет отношение к декарбонизации, потому что это также и наша обязанность.

Хочу добавить два момента, которые еще не были тут упомянуты. Во-первых, наше партнерство с Азербайджаном и компанией SOCAR выходит за рамки простого сотрудничества внутри Азербайджана. Мы ищем возможности для партнерства с SOCAR за пределами Азербайджана и выхода на международный рынок. Мы обсуждаем этот вопрос с руководством SOCAR, и считаю, что обсуждения проходят довольно успешно.

Другая область – это потенциал. Считаю, что Ваша страна – это просто кладезь талантов. В BP мы смогли оценить и развить эти таланты, а также экспортировать их. Многие из самых высокопоставленных руководителей нашей компании – это сотрудники, прошедшие обучение в Азербайджане, которые сделали международную карьеру в BP и смогли очень убедительно представлять страну во всех подразделениях компании на глобальном уровне. Вот и все, что я хотел добавить к уже сказанному.

Модератор: Спасибо. Очень приятно это слышать. К сожалению, у господина Президента сегодня очень плотный график, но я хотела, чтобы вы поаплодировали ему и поблагодарили его за то, что он присоединился к нам сегодня утром.