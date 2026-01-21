 Дональд Трамп: Для меня большая честь пригласить Президента Азербайджана в Совет мира по Газе | 1news.az | Новости
Дональд Трамп: Для меня большая честь пригласить Президента Азербайджана в Совет мира по Газе

First News Media12:52 - Сегодня
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента Азербайджана.

В письме говорится:

«Уважаемый господин Президент,

Для меня огромная честь пригласить Вас – Президента Азербайджанской Республики присоединиться к моей исторически значимой и великолепной инициативе по укреплению мира на Ближнем Востоке, а также приступить к осуществлению нового и смелого подхода к решению глобального конфликта!

29 сентября 2025 года я сделал заявление по поводу Комплексного плана по прекращению конфликта в Газе – исключительной по значимости и состоящей из двадцати пунктов дорожной карты, которая в скором времени была принята всеми мировыми лидерами, в том числе главами крупных государств арабского мира, Израиля и Европы. Для продвижения этого Плана 17 ноября Совет Безопасности ООН подавляющим большинством голосов принял резолюцию номер 2803, которая приветствовала и одобрила нашу концепцию.

Настало время превратить все эти мечты в реальность. Основополагающим элементом этого Плана является Совет мира – наиболее впечатляющий и влиятельный Совет из когда-либо созданных, который будет основан в качестве новой международной организации и Администрации Переходного правления.

Благодаря нашим усилиям станет возможно собрать воедино почтенную группу стран, готовых поддержать благородную миссию по установлению прочного мира – честь, которая выпадает на долю тех, кто готов продемонстрировать умение руководить на деле и внести яркий вклад в обеспечение безопасности и процветания будущих поколений. В ближайшем будущем мы собираемся провести заседание с участием наших прекрасных и преданных партнеров, большинство из которых являются очень уважаемыми мировыми лидерами.

Как председатель правления Совета мира, я официально приглашаю Азербайджанскую Республику присоединиться к Уставу организации в качестве страны-учредителя и стать страной-участницей Совета.

Данная организация будет уникальной в своем роде, поскольку такого никогда раньше не было! Каждая страна-участница сможет выдвинуть полномочного представителя для участия на заседаниях Совета от своего имени.

В приложении к этому письму Вы найдете Комплексный план и Устав правления Совета мира, который ожидает Вашей подписи и ратификации.

Надеюсь на сотрудничество с Вами и впредь в стремлении достигнуть прочного мира, процветания и добра для всех во всем мире!»

