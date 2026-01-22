В Хырдалане из автомобиля похитили банковскую карту

В городе Хырдалан Абшеронского района совершена кража.

Местный житель обратился в полицию с заявлением о том, что из его автомобиля марки Hyundai была украдена банковская карта, с которой в дальнейшем были списаны денежные средства.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый в совершении данного преступления С. Мирзаев.

Кроме того, сотрудники полиции задержали А. Исмаилова и М. Азизова, подозреваемых в совершении краж предметов быта, строительных материалов, а также в хищениях из маркетов на территории Бинагадинского и Гарадагского районов.

По данным фактам проводится расследование.