В Хырдалане из автомобиля похитили банковскую карту
В городе Хырдалан Абшеронского района совершена кража.
Местный житель обратился в полицию с заявлением о том, что из его автомобиля марки Hyundai была украдена банковская карта, с которой в дальнейшем были списаны денежные средства.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый в совершении данного преступления С. Мирзаев.
Кроме того, сотрудники полиции задержали А. Исмаилова и М. Азизова, подозреваемых в совершении краж предметов быта, строительных материалов, а также в хищениях из маркетов на территории Бинагадинского и Гарадагского районов.
По данным фактам проводится расследование.
294