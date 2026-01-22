В Гёйчае задержан вооруженный наркоторговец

В Гёйчайском районе задержан мужчина, занимавшийся сбытом наркотиков и незаконным ношением оружия.

Как сообщили 1news.az в региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Гёйчайского районного отдела полиции провели операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. В ходе мероприятия был задержан 38-летний местный житель Илькин Везиров.

При нем было обнаружено и изъято: 2 кг марихуаны, 2 кг 435 г опиума, более 1 кг гашиша, около 400 г героина и метамфетамина, 80 таблеток психотропного действия, а также незаконно хранящееся огнестрельное оружие - пистолет. Следствием установлено, что задержанный приобрел наркотические средства с целью их дальнейшего сбыта.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.