Вице-спикер парламента Грузии: Мир в регионе благотворно повлияет на его инвестиционную привлекательность
Создание транзитных связей между Азербайджаном и Арменией можно только приветствовать.
Как сообщает АПА, об этом заявил вице-спикер парламента Грузии Георги Кахиани в эфире телеканала «Имеди».
Он отметил, что еще несколько лет назад Азербайджан и Армения находились в состоянии войны, а конфликт имел тяжелые последствия для всего региона.
«С установлением мира привлекательность региона для международных инвестиций еще больше возрастёт», - добавил Георги Кахиани .
137