Вице-спикер парламента Грузии: Мир в регионе благотворно повлияет на его инвестиционную привлекательность

Создание транзитных связей между Азербайджаном и Арменией можно только приветствовать.

Как сообщает АПА, об этом заявил вице-спикер парламента Грузии Георги Кахиани в эфире телеканала «Имеди».

Он отметил, что еще несколько лет назад Азербайджан и Армения находились в состоянии войны, а конфликт имел тяжелые последствия для всего региона.

«С установлением мира привлекательность региона для международных инвестиций еще больше возрастёт», - добавил Георги Кахиани .