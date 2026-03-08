МИД Германии резко осудил атаку иранских дронов на Нахчыван

Министерство иностранных дел Германии резко осудило атаку иранских беспилотников на Нахчыван и выразило солидарность с Азербайджаном.

Об этом говорится в публикации директора МИД Германии по Восточной Европе, Южному Кавказу и Центральной Азии Никласа Вагнера на платформе X.

«Мы самым решительным образом осуждаем атаки Ирана с использованием дронов по Нахчывану, выражаем полную солидарность с Азербайджаном и всеми пострадавшими в результате инцидента. Продолжаем внимательно следить за ситуацией и дальнейшим развитием событий», — говорится в заявлении, опубликованном от имени внешнеполитического ведомства Германии.

Источник: АЗЕРТАДЖ