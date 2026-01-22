Владимир Зеленский: Встреча с Дональдом Трампом была продуктивной

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, что встреча с президентом США Дональдом Трампом в Давосе была продуктивной.

"Хорошая встреча с президентом Трампом - продуктивная и содержательная. Обсудили работу команд, и фактически каждый день проходят встречи или общение. Подготовка документов продвигается", - написал он.

Он сообщил, что на переговорах особое внимание было уделено вопросам противовоздушной обороны Украины.

Зеленский отметил, что предыдущая встреча с Трампом способствовала укреплению защиты украинского неба и выразил надежду, что и текущие договоренности позволят дополнительно усилить ПВО страны.

"Поблагодарил за предыдущий пакет ракет для ПВО, попросил о дополнительном. Защита жизней, наша стойкость, совместная дипломатическая работа", - подчеркнул он.