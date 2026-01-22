На ряде улиц столицы наблюдаются пробки - ФОТО - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает 1news.az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:
1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
4) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
5) 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6) аэропортовском шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
7) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;
8) улице Узеира Гаджибекова, до пересечения с проспектом Азадлыг;
9) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра столицы;
10) улице Микаила Мушфига, от транспортной развязки в Бадамдаре в направлении школы №20;
11) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы;
12) улице Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова.