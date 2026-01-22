На ряде улиц столицы наблюдаются пробки - ФОТО - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает 1news.az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:

1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

4) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

5) 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

6) аэропортовском шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

7) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;

8) улице Узеира Гаджибекова, до пересечения с проспектом Азадлыг;

9) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра столицы;

10) улице Микаила Мушфига, от транспортной развязки в Бадамдаре в направлении школы №20;

11) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы;

12) улице Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова.