 В Евлахе семья из пяти человек пострадала от угарного газа: есть погибший - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В Евлахе семья из пяти человек пострадала от угарного газа: есть погибший - ОБНОВЛЕНО

Фарида Багирова10:50 - Сегодня
В Евлахе семья из пяти человек пострадала от угарного газа: есть погибший - ОБНОВЛЕНО

В Евлахе пять членов одной семьи отравились угарным газом.

В результате происшествия погиб Магомед Исмаилов (1959 г. р.).

Еще четыре человека - Панахи Исмаилов (1987 г. р.), И. Исмаилзаде (2005 г. р.), Г. Исмаилзаде (2007 г. р.) и Махир Исмаилов (1982 г. р.) - были госпитализированы.

Как сообщили 1news.az в Центральной районной больнице Евлаха, 22 января около 06:10 в отделение скорой медицинской помощи были доставлены 4 человека (трое мужчин и одна женщина). Им был поставлен диагноз «отравление угарным газом».

Состояние пациентов 2005 и 1987 годов рождения было оценено как удовлетворительное, после чего их выписали на амбулаторное лечение. Пострадавшие 1982 и 2007 годов рождения были помещены в отделение реанимации. На данный момент их состояние оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.

09:17

В Евлахе в результате отравления угарным газом один человек погиб, еще четверо госпитализированы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел на территории города.

Так, житель города Исмаилов Магомед 1959 года рождения скончался от отравления, а четыре человека были доставлены в Евлахскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.

Поделиться:
555

Актуально

Футбол

Погода на пятницу: В Баку ожидается до +8 °C

Политика

Заявления Президента Ильхама Алиева в Давосе широко освещены в международных ...

Общество

В Азербайджане обнаружили опасный токсин в детском питании - ФОТО

Общество

В Азербайджане предлагают запретить карманные ножи

Общество

В Азербайджане завершена выплата пенсий за январь

Первый лихач на заснеженных дорогах Ханкенди приговорен к 15 суткам - ВИДЕО

В Азербайджане в 2025 году выявлено почти 6,9 тыс. нарушений трудового законодательства

Сколько пособия должно быть выплачено работнику при призыве на военную службу? - Разъяснение

Выбор редактора

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Новости для вас

В эти дни в Баку ожидается до 3 градусов мороза

Имущество Видади Зейналова на десятки миллионов манатов выставлено на аукцион

Азербайджанского ученого арестовали в США и готовятся депортировать

Снизится ли пенсионный возраст в Азербайджане? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Последние новости

Работала ли VAR-система во время матча ЛЧ «Карабах» - «Айнтрахт»?

Сегодня, 13:45

В Азербайджане завершена выплата пенсий за январь

Сегодня, 13:40

В Лерике обрушилась крыша жилого дома - ФОТО

Сегодня, 13:33

СМИ узнали условия сделки Трампа по Гренландии

Сегодня, 13:30

Стало известно, что больше всего шокировало Викторию Бекхэм в скандальном заявлении сына

Сегодня, 13:20

Первый лихач на заснеженных дорогах Ханкенди приговорен к 15 суткам - ВИДЕО

Сегодня, 13:12

Погода на пятницу: В Баку ожидается до +8 °C

Сегодня, 13:05

ЕС приветствует отказ Трампа от введения дополнительных пошлин

Сегодня, 12:53

В Азербайджане в 2025 году выявлено почти 6,9 тыс. нарушений трудового законодательства

Сегодня, 12:47

Сколько пособия должно быть выплачено работнику при призыве на военную службу? - Разъяснение

Сегодня, 12:43

В Азербайджане частным клиникам могут разрешить лечить онкобольных

Сегодня, 12:32

Посольство Германии поздравило «Карабах» с победой

Сегодня, 12:25

Доля электронных трудовых договоров в Азербайджане достигла 96,23%

Сегодня, 12:20

Бекхэмы поставили ультиматум Бруклину из‑за Николы Пельтц: Новые подробности скандала

Сегодня, 12:18

Произведение азербайджанского художника удостоено первого места в США - ФОТО

Сегодня, 12:15

В Баку устранена угроза пожара на складе автомобильных шин - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:12

Запрещенные в мире игры свободно доступны в Азербайджане - депутат

Сегодня, 12:07

В Баку погиб 19-летний мотоциклист - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

Заявления Президента Ильхама Алиева в Давосе широко освещены в международных медиа - ФОТО

Сегодня, 11:55

В Азербайджане обнаружили опасный токсин в детском питании - ФОТО

Сегодня, 11:50
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43