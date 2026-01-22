В Евлахе семья из пяти человек пострадала от угарного газа: есть погибший - ОБНОВЛЕНО

В Евлахе пять членов одной семьи отравились угарным газом.

В результате происшествия погиб Магомед Исмаилов (1959 г. р.).

Еще четыре человека - Панахи Исмаилов (1987 г. р.), И. Исмаилзаде (2005 г. р.), Г. Исмаилзаде (2007 г. р.) и Махир Исмаилов (1982 г. р.) - были госпитализированы.

Как сообщили 1news.az в Центральной районной больнице Евлаха, 22 января около 06:10 в отделение скорой медицинской помощи были доставлены 4 человека (трое мужчин и одна женщина). Им был поставлен диагноз «отравление угарным газом».

Состояние пациентов 2005 и 1987 годов рождения было оценено как удовлетворительное, после чего их выписали на амбулаторное лечение. Пострадавшие 1982 и 2007 годов рождения были помещены в отделение реанимации. На данный момент их состояние оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.

09:17

В Евлахе в результате отравления угарным газом один человек погиб, еще четверо госпитализированы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел на территории города.

Так, житель города Исмаилов Магомед 1959 года рождения скончался от отравления, а четыре человека были доставлены в Евлахскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.