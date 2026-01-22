«Я прошу лишь кусок льда»: Трамп поднял в Давосе вопрос Гренландии, назвав остров «Исландией»

Президент США Дональд Трамп выступил на экономическом форуме в Давосе.

Как и ожидалось, большая часть его речи была посвящена Гренландии — «куску льда», который, по его мнению, должен стать частью США.

Как заявил Трамп, на острове «нет никаких следов» присутствия Дании, и только США смогли бы защищать и развивать «этот гигантский кусок льда» должным образом.

"Я добиваюсь немедленных переговоров о приобретении Гренландии», — заявил Трамп, добавив, что в покупке территорий «нет ничего плохого».

Он также отметил, что США, по его мнению, могли бы получить все, что они хотят, силовым методом, но он не хочет применять силу.

«Единственное, о чем я сейчас прошу — это Гренландия. Это маленькая просьба. Вы можете сказать „да“, и мы будем вам очень благодарны, или вы можете сказать „нет“, и мы это запомним», — сказал он.

Свою «просьбу» Трамп назвал «небольшой»: по сравнению с тем, что США делают для НАТО.

«Мы хотим получить кусок льда ради защиты мира, а они нам его не дают», — посетовал президент США.

При этом в ходе своего выступления Трамп несколько раз назвал Гренландию Исландией.

Трамп регулярно заявляет, что Гренландия должна стать частью США, объясняя это соображениями безопасности и угрозой со стороны России и Китая, хотя публично ни Москва, ни Пекин таких намерений не высказывали.

Трамп утверждает, что Гренландия имеет ключевое значение для безопасности США, так как расположение острова между Северной Америкой и Арктикой делает его удобным для размещения систем раннего предупреждения в случае ракетных атак и для мониторинга судоходства в регионе.

Однако в соответствии с существующими соглашениями с Данией, США уже имеют право разместить в Гренландии столько войск, сколько захотят.

Источник: BBC