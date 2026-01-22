 В Сумгайыте четыре члена одной семьи отравились угарным газом - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
В Сумгайыте четыре члена одной семьи отравились угарным газом - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова11:25 - Сегодня
В Сумгайыте четыре члена одной семьи отравились угарным газом - ОБНОВЛЕНО

22 января 2026 года около 02:40 четыре человека, включая двоих подростков (двое мужчин и две женщины), были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи и детскую больницу Сумгайытского медицинского центра с подозрением на отравление угарным газом.

Об этом 1news.az сообщили в Сумгайытском медицинском центре.

Пострадавшим был поставлен диагноз «токсическое воздействие угарного газа» и оказана необходимая медицинская помощь. Состояние каждого из госпитализированных было оценено как удовлетворительное, в связи с чем они были выписаны домой на амбулаторное лечение.

10:10

В Сумгайыте четыре члена одной семьи отравились угарным газом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошел в частном жилом доме, расположенном в дачном массиве «Хазар баглары».

Так, Алиев Эмин Магомед оглу (1979 г. р.), Алиева Гюнель Самандар гызы (1990 г. р.), Алиев Магомед Эмин оглу (2009 г. р.) и Алиева Мадина Эмин гызы (2012 г. р.) были госпитализированы в городскую больницу скорой медицинской помощи с диагнозом «отравление угарным газом».

На данный момент их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По факту происшествия ведется расследование.

В эти дни в Баку ожидается до 3 градусов мороза

