Кино на неделю: Возвращение экранизации культовой хоррор-игры «Сайлент Хилл» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Возвращение в Сайлент Хилл»

Жанр – ужасы (Франция, Великобритания, Германия, Сербия, Япония, США, Австралия, Испания)

Режиссер - Кристоф Ган

В главных ролях: Джереми Ирвин, Ханна Эмили Андерсон, Роберт Нэйрн, Иви Темплтон, Пирс Иган, Ив Маклин, Эмили Кардинг, Мартин Ричардс

Рейтинги: IMDb – 6,2/10, Tomatometer – 7%

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Джеймс Сандерленд тяжело переживает разлуку со своей возлюбленной и получает таинственное письмо, которое приводит его в город Сайлент Хилл. Джеймс надеется найти её там, однако город сильно изменился под влиянием некой зловещей силы. Джеймс исследует Сайлент Хилл и сталкивается с пугающими существами и образами - как знакомыми, так и незнакомыми. Сомневаясь в своём рассудке, он пытается отличить реальность от иллюзий и сохранить достаточно сил, чтобы спасти свою возлюбленную.

«Казнить нельзя помиловать»

Жанр - фантастика, боевик, триллер, драма, криминал, детектив (США)

Режиссер - Тимур Бекмамбетов

В главных ролях: Крис Пратт, Ребекка Фергюсон, Майкл С. Махон, Райан Хейли, Аннабелль Уоллис, Ной Фернли, Крис Салливан

Рейтинги: IMDb – 5,7/10, Tomatometer – 20%

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Ближайшее будущее, Лос-Анджелес. Полицейский Крис Рейвен задержан по обвинению в убийстве своей жены. В течение 90 минут Крис должен доказать свою невиновность продвинутому искусственному интеллекту, который выступает в роли судьи и палача.

«Babil-i Cin 2»

Жанр – ужасы (Турция)

Режиссер – Анастасия Дюз

В главных ролях: Тюгче Нальбантоглу, Атай Демирташлы, Гюльсюм Ойку Догругиден

Рейтинги: IMDb – 2,8/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Фильм рассказывает историю Дефне, которая вступает в смертельную схватку со зловещими существами, появившимися вместе с няней, которую она наняла для своей лежачей бабушки.