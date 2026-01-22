 Кино на неделю: Возвращение экранизации культовой хоррор-игры «Сайлент Хилл» и не только - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

Кино на неделю: Возвращение экранизации культовой хоррор-игры «Сайлент Хилл» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:00 - Сегодня
Кино на неделю: Возвращение экранизации культовой хоррор-игры «Сайлент Хилл» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Возвращение в Сайлент Хилл»

Жанр – ужасы (Франция, Великобритания, Германия, Сербия, Япония, США, Австралия, Испания)

Режиссер - Кристоф Ган

В главных ролях: Джереми Ирвин, Ханна Эмили Андерсон, Роберт Нэйрн, Иви Темплтон, Пирс Иган, Ив Маклин, Эмили Кардинг, Мартин Ричардс

Рейтинги: IMDb – 6,2/10, Tomatometer – 7%

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Джеймс Сандерленд тяжело переживает разлуку со своей возлюбленной и получает таинственное письмо, которое приводит его в город Сайлент Хилл. Джеймс надеется найти её там, однако город сильно изменился под влиянием некой зловещей силы. Джеймс исследует Сайлент Хилл и сталкивается с пугающими существами и образами - как знакомыми, так и незнакомыми. Сомневаясь в своём рассудке, он пытается отличить реальность от иллюзий и сохранить достаточно сил, чтобы спасти свою возлюбленную.

«Казнить нельзя помиловать»

Жанр - фантастика, боевик, триллер, драма, криминал, детектив (США)

Режиссер - Тимур Бекмамбетов

В главных ролях: Крис Пратт, Ребекка Фергюсон, Майкл С. Махон, Райан Хейли, Аннабелль Уоллис, Ной Фернли, Крис Салливан

Рейтинги: IMDb – 5,7/10, Tomatometer – 20%

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Ближайшее будущее, Лос-Анджелес. Полицейский Крис Рейвен задержан по обвинению в убийстве своей жены. В течение 90 минут Крис должен доказать свою невиновность продвинутому искусственному интеллекту, который выступает в роли судьи и палача.

«Babil-i Cin 2»

Жанр – ужасы (Турция)

Режиссер – Анастасия Дюз

В главных ролях: Тюгче Нальбантоглу, Атай Демирташлы, Гюльсюм Ойку Догругиден

Рейтинги: IMDb – 2,8/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Фильм рассказывает историю Дефне, которая вступает в смертельную схватку со зловещими существами, появившимися вместе с няней, которую она наняла для своей лежачей бабушки.

Поделиться:
289

Актуально

Футбол

Погода на пятницу: В Баку ожидается до +8 °C

Политика

Заявления Президента Ильхама Алиева в Давосе широко освещены в международных ...

Общество

В Азербайджане обнаружили опасный токсин в детском питании - ФОТО

Общество

В Азербайджане предлагают запретить карманные ножи

Lifestyle

Стало известно, что больше всего шокировало Викторию Бекхэм в скандальном заявлении сына

Бекхэмы поставили ультиматум Бруклину из‑за Николы Пельтц: Новые подробности скандала

Кино на неделю: Возвращение экранизации культовой хоррор-игры «Сайлент Хилл» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Стала известна дата премьеры приквела «Блондинки в законе» - ФОТО - ВИДЕО

Выбор редактора

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Новости для вас

Ханде Эрчел признана самой стильной актрисой года - ФОТО

Эльшад Хосе сделал заявление после освобождения из-под ареста: «Всегда был против мата» - ВИДЕО

82-летний Хулио Иглесиас отреагировал на скандальные обвинения в домогательствах

Рэпер Эльшад Хосе освобождён из-под ареста

Последние новости

Работала ли VAR-система во время матча ЛЧ «Карабах» - «Айнтрахт»?

Сегодня, 13:45

В Азербайджане завершена выплата пенсий за январь

Сегодня, 13:40

В Лерике обрушилась крыша жилого дома - ФОТО

Сегодня, 13:33

СМИ узнали условия сделки Трампа по Гренландии

Сегодня, 13:30

Стало известно, что больше всего шокировало Викторию Бекхэм в скандальном заявлении сына

Сегодня, 13:20

Первый лихач на заснеженных дорогах Ханкенди приговорен к 15 суткам - ВИДЕО

Сегодня, 13:12

Погода на пятницу: В Баку ожидается до +8 °C

Сегодня, 13:05

ЕС приветствует отказ Трампа от введения дополнительных пошлин

Сегодня, 12:53

В Азербайджане в 2025 году выявлено почти 6,9 тыс. нарушений трудового законодательства

Сегодня, 12:47

Сколько пособия должно быть выплачено работнику при призыве на военную службу? - Разъяснение

Сегодня, 12:43

В Азербайджане частным клиникам могут разрешить лечить онкобольных

Сегодня, 12:32

Посольство Германии поздравило «Карабах» с победой

Сегодня, 12:25

Доля электронных трудовых договоров в Азербайджане достигла 96,23%

Сегодня, 12:20

Бекхэмы поставили ультиматум Бруклину из‑за Николы Пельтц: Новые подробности скандала

Сегодня, 12:18

Произведение азербайджанского художника удостоено первого места в США - ФОТО

Сегодня, 12:15

В Баку устранена угроза пожара на складе автомобильных шин - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:12

Запрещенные в мире игры свободно доступны в Азербайджане - депутат

Сегодня, 12:07

В Баку погиб 19-летний мотоциклист - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

Заявления Президента Ильхама Алиева в Давосе широко освещены в международных медиа - ФОТО

Сегодня, 11:55

В Азербайджане обнаружили опасный токсин в детском питании - ФОТО

Сегодня, 11:50
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43