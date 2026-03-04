Green room «Евровидения‑2026» оформят в стиле венской кофейни - ФОТО

На 70‑й конкурс песни «Евровидение», который пройдёт в мае 2026 года в Вене, организаторы представили оригинальный дизайн green room - зоны, где участники и их команды ждут своей очереди на выступление во время прямых трансляций и дают интервью между выходами на сцену.

Подчеркнем, что этот элемент шоу стал неотъемлемой частью конкурса - именно там зрители видят реакцию артистов на выступления других стран, их эмоции и спонтанные моменты общения.

В 2026‑м пространство green room переосмыслено как традиционная венская кофейня с атмосферой, характерной для культурного наследия столицы Австрии. Такое решение выбрано неслучайно: венские кофейни признаны элементом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и исторически были местом встречи, общения и обмена идеями. Именно эту атмосферу встреч, диалога и совместного переживания эмоций организаторы хотят перенести в сердце конкурса «Евровидение».

Также известно, что помимо необычного дизайна, green room будет напрямую связан с основной сценой - артисты смогут передвигаться к выступлениям через специальный проход, что усилит динамику шоу и создаст живое взаимодействие между участниками и публикой.

Фото: Eurovision.tv