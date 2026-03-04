В МИД Казахстана высказались о запрете на въезд Нурлана Сабурова в Россию

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев высказался о ситуации вокруг 50-летнего запрета на въезд комика Нурлана Сабурова в РФ.

Tengrinews.kz сообщает, что в кулуарах правительства журналисты поинтересовались у А.Бакаева, обращался ли Н.Сабуров за помощью в МИД Казахстана, после того как получил запрет.

«Насколько мне известно, не обращался. В последнее время, особенно в последние три дня, мы этими вопросами не занимались. Сейчас основной вопрос - это Ближний Восток и помощь нашим гражданам в благополучном возвращении», - отмечает заместитель министра иностранных дел Казахстана.

Представители СМИ также уточнили у А.Бакаева: правда ли, что Н.Сабуров уехал из Казахстана, и что будет, если он вернётся на родину, ведь в отношении него проводится проверка.

«Наверное, лучше к органам миграции обратиться в МВД, они курируют внутреннюю миграционную часть. Таких запросов не было. Он является гражданином Казахстана, поэтому он полностью подпадает под юрисдикцию нашего законодательства», - заявляет А.Бакаев, отмечая, что российские власти, по его данным, также не обращались к МИД Казахстана.

Напомним, что Н.Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет - российские СМИ сообщали о том, что «данное решение было принято в интересах национальной безопасности РФ», отмечая, что запрет вступил в силу 30 января, и подчеркивая, что «решение принято из-за критики СВО, нарушения миграционного и налогового законодательств». Напомним, что после запрета на въезд в Россию артист уехал в Казахстан.

Сам Н.Сабуров ранее заявил в Instagram Stories о том, что не намерен комментировать сложившуюся ситуацию и поблагодарил Россию, подчеркнув, что именно там получил возможности для творческого роста.

