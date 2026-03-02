Деми Мур шокировала фанатов экстремальным похудением - ВИДЕО

63летняя голливудская актриса Деми Мур вызвала волну беспокойства после появления на премии Actor Awards 2026, где её внешний вид вызвал обсуждения из-за резкого похудения.

Актриса вышла на красную дорожку в эффектном чёрном платье Schiaparelli, однако главным предметом обсуждения стал не модный выбор звезды, а её изменившаяся фигура – звезда фильма «Приведение» экстремально похудела, сообщает 1news.az со ссылкой на Daily Mail.

В соцсетях поклонники начали задаваться вопросами о причинах столь заметной трансформации - некоторые пользователи предположили, что актриса могла прибегнуть к популярным препаратам для снижения веса, однако никаких подтверждений этим версиям нет.

Сама Деми Мур и её официальные представители ситуацию не комментируют.

