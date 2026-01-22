США официально вышли из ВОЗ

Представитель ООН сообщил, что США официально вышли из состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефана Дюжаррика.

По словам Дюжаррика, исполнительный указ президента США Дональда Трампа официально запустил процесс выхода страны из состава ООН ровно год назад — 22 января 2025 года. Тогда глава Белого дома обвинил ВОЗ в ошибках при борьбе с пандемией COVID-19, а также чрезмерном влиянии Китая.

«Они больше не участвуют в работе Всемирной организации здравоохранения», — заявил он.

Дюжаррик также подчеркнул, что в ООН хотели бы, чтобы США вернулись в состав ВОЗ.

Источник: РИА новости