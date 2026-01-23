Еще пяти лицам, репатриированным в Азербайджан, оказывается социально-психологическая поддержка - ФОТО

Еще пять граждан (мать и четверо детей), репатриированных правительством Азербайджана из Сирии, помещены в учреждение социального обслуживания Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью и коммуникациям агентства, репатриантам оказана первоначальная медицинская и социально-психологическая поддержка.

На следующем этапе социальные работники и психологи агентства посетят их по месту жительства и проведут детальную оценку их состояния. Для каждого репатрианта будет составлен индивидуальный план развития, и на его основе в сотрудничестве с соответствующими учреждениями будут продолжены мероприятия по оказанию им поддержки.

В последние годы Агентство социальных услуг привлекло к услугам социальной реабилитации около 600 репатриированных в нашу страну лиц. В настоящее время социальная реабилитация проводится с 63 лицами.