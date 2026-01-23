Политический вес и экономические перспективы: Давос подтверждает стратегическую роль Азербайджана на глобальной арене

Азербайджан все более уверенно закрепляется в кругу ведущих игроков мировой политико-экономической элиты.

Интенсивная серия встреч, которые Президент Ильхам Алиев провел на площадке Всемирного экономического форума в Давосе стала индикатором высокого международного интереса к нашей стране и наглядным подтверждением политического веса ее лидера в архитектуре современных геополитических и геоэкономических процессов. Плотный переговорный график главы государства подчеркнул устойчивое позиционирование Баку как самостоятельного и востребованного центра глобального диалога и принятия решений.

Можно сказать, что каждая из встреч Президента Ильхама Алиева в Давосе отражала приоритеты внешнеполитической и экономической повестки Азербайджана. В своем аккаунте в социальных сетях глава государства поделился о встречах, проведенных в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума.

Политические диалоги на глобальной арене

В последнее время взаимодействие между Азербайджаном и США демонстрирует устойчивый рост, отражая укрепление доверия и расширение форматов сотрудничества. Активное развитие дипломатических контактов, в частности, в свете исторических августовских договоренностей, подтверждает растущий интерес Вашингтона к роли Баку в региональной и глобальной политической архитектуре и укрепляет стратегическое измерение двусторонних отношений.

На состоявшейся 22 января встрече в Давосе лидеры Азербайджана и США выразили удовлетворение развитием двусторонних связей между в различных сферах после возвращения Дональда Трампа к власти. Была подчеркнута историческая роль Президента Дональда Трампа в достижении 8 августа прошлого года в Вашингтоне договоренностей, связанных с продвижением мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

Президент Ильхам Алиев коснулся предпринимаемых шагов по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Отметив, что в регионе уже установился мир, Президент Ильхам Алиев сказал, что это находит отражение и в налаживании торговых отношений между двумя странами. В частности, он подчеркнул экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, а также доставку импортируемого зерна в Армению через территорию нашей страны. Глава государства отметил, что Зангезурский коридор, в том числе проект TRIPP играют важную роль с точки зрения региональной связности.

В ходе беседы было затронуто значение Совета мира, созданного под председательством Президента США, была подчеркнута важность этого института с точки зрения укрепления мира на Ближнем Востоке, а также внесения вклада в урегулирование глобальных конфликтов. Приглашение Азербайджана в Совет мира в качестве государства-учредителя было расценено как проявление стратегического партнерства между Азербайджаном и США и роли нашей страны в продвижении мира на планете.

В ходе разговора главы государств провели обмен мнениями о перспективах двусторонних связей, отметили роль взаимных визитов и контактов на различных уровнях в углублении отношений.

Укрепление авторитета Азербайджана на Ближнем Востоке нашло отражение и во встрече 20 января Президента Ильхама Алиева с Премьер-министром и главой МИД Катара Шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом бен Джасимом Аль Тани. Переговоры охватывали широкий спектр тем. Стороны выразили удовлетворение текущим уровнем двусторонних отношений, подчеркнули наличие широкого потенциала для развития сотрудничества во многих областях, в том числе в торгово-экономической сфере. Была выражена уверенность в дальнейшем укреплении сложившихся между двумя странами тесных связей. Также было отмечено успешное сотрудничество наших стран в восстановлении энергоснабжения Сирии благодаря поставкам азербайджанского газа в эту страну компанией SOCAR. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

20 января Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром региона Иракский Курдистан Масруром Барзани. На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития экономических, торговых, культурных, гуманитарных связей, были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

Успешное развитие азербайджано-израильских отношений в различных сферах

Президент Ильхам Алиев обсудил 21 января с Президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

В ходе беседы с удовлетворением были отмечены визиты Ицхака Герцога в нашу страну и его встречи с главой государства. Было отмечено наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества в экономической, торговой, энергетической и других сферах.

Лидеры Азербайджана и Израиля обсудили вопросы, связанные с перспективами двустороннего сотрудничества.

В тот же день Президент Азербайджана встретился с комиссаром Европейского Союза по вопросам расширения Мартой Кос. В ходе беседы с удовлетворением были отмечены состоявшийся в прошлом году визит Марты Кос в Азербайджан, в том числе в Карабах, и ее встреча с главой нашего государства. Марта Кос сказала, что строительно-восстановительные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях, произвели на нее глубокое впечатление.

На встрече состоялся обмен мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и продвижении мирной повестки. Также были обсуждены вопросы сотрудничества в области энергетики, региональных транспортных коммуникаций, гуманитарного разминирования и в других сферах, затронут вклад нашей страны в энергетическую безопасность Европы.

Марта Кос отметила, что Европейский Союз готов оказать поддержку деятельности Азербайджана в области гуманитарного разминирования, а также проектам по восстановлению железнодорожной линии в Нахчыване.

В ходе беседы было подчеркнуто наличие больших перспектив для дальнейшего расширения сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом во многих областях, состоялся обмен мнениями по этому вопросу.

Президент Ильхам Алиев 21 января также встретился с Премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. В ходе беседы было подчеркнуто наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества между нашими странами в политической, экономической, энергетической, машиностроительной, транспортной и других областях. Была затронута важность взаимных визитов на различных уровнях для углубления двусторонних отношений. Президент Азербайджана и Премьер-министр Чехии обменялись мнениями о перспективах отношений, будущих контактах и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

Андрей Бабиш пригласил Президента Ильхама Алиева совершить официальный визит в Чехию. Глава нашего государства, в свою очередь, пригласил Премьер-министра Чешской Республики посетить с официальным визитом нашу страну. Оба приглашения были с удовлетворением приняты.

На встрече с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом 19 января Президент Ильхам Алиев обсудил успешное сотрудничество Азербайджана с ВОЗ. Была отмечена поддержка нашей страной проектов, реализуемых организацией в различных регионах мира. В этом контексте была особо подчеркнута добровольная финансовая помощь Азербайджана ряду стран во время пандемии COVID-19. В ходе встречи был проведен обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Всемирной организацией здравоохранения.

Экономическая повестка и инвестиционные контакты

Давос в этом году традиционно стал также платформой для продвижения экономической повестки Азербайджана. График встреч главы государства с лидерами мирового бизнеса и международными инвесторами в очередной раз продемонстрировал укрепление статуса Азербайджана как надежного экономического партнера на глобальной арене.

Так, 19 января Президент Ильхам Алиев встретился со старшим вице-президентом компании Vestas Wind Systems по маркетингу, коммуникациям, устойчивости и связям с общественностью Мортеном Дирхольмом. В ходе беседы говорилось о деятельности этой компании в нашей стране в области возобновляемой энергии, в частности ветровой энергии, отмечено наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества.

Было подчеркнуто, что Азербайджан является привлекательным местом для иностранных инвесторов, с удовлетворением отмечена созданная в стране благоприятная инвестиционная и бизнес-среда. На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и компанией Vestas Wind Systems.

19 января Президент Ильхам Алиев встретился с главным исполнительным директором компании Carlsberg Group Якобом Аарупом-Андерсеном. В ходе беседы было отмечено, что уже реализован ряд проектов по производству продукции полностью на основе местного сырья.

В этом контексте была затронута деятельность в Имишли предприятия по переработке ячменя – основного сырья в производстве пива. Было отмечено, что в будущем будет полностью локализовано и производство упаковочных материалов.

Якоб Ааруп-Андерсен подчеркнул, что экспорт продукции, производимой Carlsberg Group в Азербайджане, в 2025 году значительно увеличился. На встрече было выражено удовлетворение созданными в Азербайджане условиями для иностранных инвесторов.

В тот же день глава Азербайджанского государства встретился с председателем и исполнительным директором одного из крупнейших портовых операторов в мире – группы компаний DP World Султаном Ахмедом бен Сулайемом. На встрече с удовлетворением была отмечена успешная деятельность компании DP World в Азербайджане.

Было подчеркнуто, что наша страна располагается на пересечении важных международных транспортных коридоров, говорилось о реализованных в последнее время проектах по созданию современной транспортной инфраструктуры в Азербайджане. В этом контексте было отмечено наличие потенциала для расширения сотрудничества с компанией DP World.

В ходе встречи Президента Ильхама Алиева с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо 20 января было выражено удовлетворение сотрудничеством между нашей страной и ЕБРР, отмечено, что банк реализует в Азербайджане ряд успешных проектов. В этом контексте было подчеркнуто осуществление банком различных проектов в водном секторе в ряде регионов страны, в том числе Гяндже и Шеки, состоялись обсуждения по вопросу финансирования проектов, принятых в рамках Государственной программы по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы.

На встрече также состоялся обмен мнениями по финансированию деятельности в секторе возобновляемой энергетики, обновления транспортной системы Нахчывана, проектов по обезвреживанию бытовых отходов в отдельных регионах страны.

В ходе беседы говорилось о работе, проводимой государством в банковском секторе в Азербайджане, а также в области развития предпринимательства, создания эффективной инвестиционной среды для местных и иностранных бизнесменов.

20 января Президент Ильхам Алиев также встретился с главным исполнительным директором одной из ведущих мировых компаний по управлению активами - BlackRock Ларри Финком и основателем, председателем и главным исполнительным директором входящей в ее состав компании Global Infrastructure Partners (GIP) Адебайо Огунлеси. В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики и BlackRock, а также потенциальные инвестиционные возможности в инфраструктурном секторе в Азербайджане.

Была затронута важность подписания в рамках визита главы нашего государства в Давос протокола о намерениях по долгосрочному сотрудничеству между Государственным нефтяным фондом и BlackRock и входящей в ее состав глобальной компанией по управлению инвестициями в инфраструктуру Global Infrastructure Partners. Документ предусматривает продолжение сотрудничества в долгосрочной стратегической перспективе, а также изучение потенциальных инвестиционных возможностей в Азербайджане в рамках международной платформы инвестиций в инфраструктуру. Согласно протоколу о намерениях, планируется рассмотрение возможностей вложения в течение трех-четырех лет капитала в размере до 1,5 млрд долларов США в управляемые GIP инфраструктурные фонды ГНФАР и совместные инвестиционные возможности. В рамках сотрудничества предусматривается оценка потенциальных инвестиционных возможностей в сфере дата-центров и инфраструктуры, обслуживающих региональные потребности в облачных технологиях и искусственном интеллекте в Азербайджане, изучение перспектив партнерства в области аэропортовой инфраструктуры с учетом операционного и управленческого опыта Global Infrastructure Partners.

Отметим, что основными направлениями сотрудничества также является оценка инвестиционных возможностей, связанных с инфраструктурными активами в Азербайджане или инфраструктурными активами, имеющими отношение к нашей стране. Протокол о намерениях будет способствовать укреплению позиций Государственного нефтяного фонда в глобальной инвестиционной экосистеме, дальнейшему расширению сотрудничества с международными партнерами и формированию долгосрочных инвестиционных возможностей в стратегически значимых инфраструктурных сферах Азербайджана.

В заключение встречи с участием Президента Азербайджана состоялась церемония обмена протоколом о намерениях.

21 января Президент Азербайджана встретился с президентом компании Brookfield Asset Management Коннором Тески. В ходе беседы с учетом глобальной инвестиционной деятельности Brookfield Asset Management, ориентированной на реальные активы, состоялся обмен мнениями по интересующим областям инвестиций в нашей стране и возможным проектам в рамках сотрудничества с Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики (ГНФАР).

В рамках встречи был подписан протокол о намерениях по долгосрочному стратегическому сотрудничеству между ГНФАР и Brookfield Asset Management.

Документ предусматривает дальнейшее углубление на институциональном уровне существующих стратегических отношений, расширение доступа Фонда к авторитетным инвестиционным платформам в глобальном масштабе. Кроме того, планируется провести оценку возможностей инвестирования ГНФАР до 1,4 млрд долларов США в управляемые Brookfield фонды и совместные инвестиционные проекты в течение 3-4 лет.

В рамках сотрудничества предусмотрено изучение возможностей в ключевых сферах в Азербайджане, обладающих инвестиционным потенциалом, включая энергетический переход и хранение энергии, возобновляемую энергетику, цифровую инфраструктуру и другие области.

19 января Президент Ильхам Алиев встретился с председателем одного из ведущих инвестиционных банков и компании по управлению активами Бразилии BTG Pactual Андре Эстевесом. Коснувшись макроэкономической стабильности и фискальной дисциплины в Азербайджане, а также долгосрочной стратегии развития республики, Президент Ильхам Алиев отметил, что проводимая в этом направлении политика оказывает положительное влияние на дальнейшее укрепление позиций нашей страны на международных финансовых рынках в качестве надежного партнера.

Глава государства подчеркнул, что международные рейтинговые агентства мира повысили кредитный рейтинг нашей страны до инвестиционного уровня с позитивным прогнозом.

Андре Эстевес рассказал о географии глобальной деятельности возглавляемой им компании и опыте работы с институциональными инвесторами, проинформировал об инвестиционных подходах, применяемых BTG Pactual в различных регионах.

Было отмечено, что в последнее время между Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики и данной компанией ведутся предварительные обсуждения по возможным направлениям сотрудничества и стратегическим приоритетам, продолжается диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о глобальных экономических процессах, текущей ситуации на международных финансовых рынках и подходах институциональных инвесторов к различным регионам, а также инвестиционном климате на развивающихся рынках, долгосрочных инвестиционных подходах и взаимных инвестиционных проектах.

Отметим, что основанная в 1983 году компания BTG Pactual управляет активами на сумму почти полтриллиона долларов США.

На встрече Президента Ильхама Алиева с главным исполнительным директором компании Vitol Расселом Харди 21 января была предоставлена информация о реализуемой в Азербайджане нефтяной стратегии, затронута роль нашей страны в обеспечении энергетической безопасности Европы. В этом контексте было подчеркнуто, что несколько европейских стран, в том числе ряд государств-членов Европейского Союза, обеспечиваются азербайджанским газом.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между нашей страной и данной компанией.

Отметим, что компания Vitol, головной офис которой расположен в Роттердаме, является одной из ведущих нефтетрейдинговых компаний мира. Основанная в 1966 году группа Vitol входит в тройку крупнейших мировых брокерских компаний по торговле сырой нефтью.

20 января в Давосе Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с председателем и главным исполнительным директором одного из ведущих финансовых институтов мира – американской компании J.P.Morgan Джейми Даймоном.

Коснувшись значения сотрудничества Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики и других структур нашей страны с J.P.Morgan, глава государства подчеркнул, что оно носит долгосрочный характер и основано на взаимном доверии.

Высоко оценив позицию Азербайджана как надежного партнера на международных финансовых рынках, Джейми Даймон отметил, что в нашей стране царит стабильная инвестиционная среда. Он также подчеркнул, что Азербайджан проводит последовательную финансовую политику. Джейми Даймон сказал, что возглавляемая им компания придает особое значение долгосрочному сотрудничеству с Государственным нефтяным фондом. Он отметил, что это партнерство опирается на прочные институциональные основы, и компания J.P.Morgan заинтересована в его дальнейшем углублении.

Во время беседы с удовлетворением было подчеркнуто многолетнее сотрудничество этой компании в области финансирования деятельности SOCAR, состоялся обмен мнениями о будущих проектах, связанных с расширением партнерства между J.P.Morgan и SOCAR.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о привлечении компании J.P.Morgan с целью инвестирования нашей страной энергетического сектора США, текущей ситуации на глобальных финансовых рынках, международной инвестиционной среде и макроэкономических вызовах. Были обсуждены формирующиеся возможности и перспективы долгосрочного сотрудничества для институциональных инвесторов на фоне глобальных экономических процессов.

Отметим, что управляющая активами на сумму более 4 триллионов долларов США компания J.P.Morgan осуществляет деятельность в сферах банковского дела, инвестиций и управления активами. Компания, история которой насчитывает более 200 лет, в настоящее время входит в число крупнейших и наиболее диверсифицированных финансовых институтов мира.

21 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом одной из ведущих мировых IT-компаний – Dell Technologies по Европе, Ближнему Востоку и Африке Адрианом Макдональдом. В ходе беседы было подчеркнуто, что благоприятный инвестиционный климат в Азербайджане привлекателен и для иностранных инвесторов. Была отмечена деятельность Dell Technologies в Азербайджане и создание в нашей стране суперкомпьютерного центра с участием этой компании, а также состоялся обмен мнениями о применении ее ресурсов в области искусственного интеллекта и принятия решений.

На встрече также обсуждались проекты в области создания и модернизации IT-инфраструктуры, сетевого оборудования, центров обработки данных и проектов облачной инфраструктуры, в том числе вопросы сотрудничества в проектировании и внедрении современных дата-центров.

В целом, встречи Президента Ильхама Алиева в рамках Давосского форума вновь наглядно демонстрируют возросший политический и экономический вес Азербайджана на международной арене. Одновременно с активизацией двусторонних отношений с ключевыми мировыми игроками - от США, стран ЕС, государств Ближнего Востока до крупнейших мировых компаний - страна закрепляет статус надежного и стратегически значимого партнера. Это позволяет Баку одновременно укреплять региональную стабильность, продвигать мирную повестку на Южном Кавказе и расширять инвестиционные и инфраструктурные возможности, обеспечивая приток капитала и технологий.

Экономическая повестка, представляемая переговорами с ведущими мировыми корпорациями и финансовыми институтами, демонстрирует намерение Азербайджана не только сохранять статус надежного поставщика энергоресурсов, но и активно развивать новые сектора - возобновляемую энергетику, цифровую инфраструктуру, транспорт и логистику. Подписание протоколов о намерениях с глобальными инвестиционными лидерами свидетельствует о формировании долгосрочной стратегии интеграции национального капитала в мировую инвестиционную экосистему.

Особое значение имеет комплексный подход, который сочетает политическое взаимодействие и экономические инициативы с участием в глобальных институтах, таких как Совет мира (Board of Peace).

Таким образом, Давос-2026 подтвердил устойчивую тенденцию: Азербайджан выходит на новый уровень международного влияния, соединяя дипломатический вес, экономическую привлекательность и региональную роль миротворца. Страна не только укрепляет свои позиции на глобальной карте, но и создает платформу для долгосрочного стратегического развития, способного обеспечивать устойчивый рост и диверсификацию экономики, а также активное участие в решении глобальных проблем.