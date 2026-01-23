В Баку после пожара в жилом доме обнаружены тела брата и сестры - ОБНОВЛЕНО
Установлены личности погибших при пожаре в жилом доме в Сабаильском районе Баку.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, инцидент произошел в поселке Бадамдар (3-й массив), в трехэтажном доме, принадлежащем Наиле Мустафаевой. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены обгоревшие тела свекра хозяйки дома - Фируддина Набиева (1951 г. р.) и ее сестры - Рены Набиевой (1955 г. р.).
15:47
В Баку произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли два человека.
Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в Сабаильском районе столицы.
На приусадебной территории трехэтажного частного жилого дома загорелось одноэтажное двухкомнатное строение общей площадью 40 кв. метров. В результате пожара в одной из комнат сгорели горючие конструкции на площади 20 кв. метров.
В ходе осмотра места происшествия были обнаружены тела двух погибших, которые переданы соответствующим органам.
Пожар потушен подразделениями противопожарной охраны.