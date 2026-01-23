СМИ: Уволен родственник Кямрана Асадова

Родственник обвиняемого по уголовному делу о незаконном использовании технических средств на вступительных экзаменах, образовательного эксперта Кямрана Асадова, уволен с работы.

Как сообщает «Unikal», деверь Кямрана Асадова — Бахман Гусейнли — некоторое время назад покинул должность специалиста в Центре Гейдара Алиева при Азербайджанском государственном педагогическом университете (АГПУ).

Отмечается, что Б. Гусейнли был освобождён от занимаемой должности 12 декабря 2025 года по собственному заявлению.

Напомним, что 22 января в Гянджинском городском суде состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении Кямрана Асадова.

В ходе процесса выяснилось, что Бахман Гусейнли оказывал давление на свидетеля с целью воспрепятствовать его явке в суд. Кроме того, он являлся помощником Кямрана Асадова.

На заседании суда Б. Гусейнли был допрошен о причинах воздействия на свидетелей, однако не смог дать исчерпывающий ответ на вопрос судьи.

