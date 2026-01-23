 СМИ: Уволен родственник Кямрана Асадова | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

СМИ: Уволен родственник Кямрана Асадова

First News Media17:00 - Сегодня
СМИ: Уволен родственник Кямрана Асадова

Родственник обвиняемого по уголовному делу о незаконном использовании технических средств на вступительных экзаменах, образовательного эксперта Кямрана Асадова, уволен с работы.

Как сообщает «Unikal», деверь Кямрана Асадова — Бахман Гусейнли — некоторое время назад покинул должность специалиста в Центре Гейдара Алиева при Азербайджанском государственном педагогическом университете (АГПУ).

Отмечается, что Б. Гусейнли был освобождён от занимаемой должности 12 декабря 2025 года по собственному заявлению.

Напомним, что 22 января в Гянджинском городском суде состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении Кямрана Асадова.

В ходе процесса выяснилось, что Бахман Гусейнли оказывал давление на свидетеля с целью воспрепятствовать его явке в суд. Кроме того, он являлся помощником Кямрана Асадова.

На заседании суда Б. Гусейнли был допрошен о причинах воздействия на свидетелей, однако не смог дать исчерпывающий ответ на вопрос судьи.

Читайте по теме:

Свидетель по делу эксперта Камрана Асадова подтвердил передачу ему денег за «помощь» в поступлении в вуз

Генпрокуратура распространила информацию по уголовному делу Кямрана Асадова

Кямран Асадов продавал абитуриентам спецоборудование за 70 тысяч манатов? - СУД

Как Кямран Асадов и соучастники помогали абитуриентам с запрещёнными гаджетами на экзаменах - ПОДРОБНОСТИ

Поделиться:
1373

Актуально

Мнение

Политический вес и экономические перспективы: Давос подтверждает стратегическую ...

Общество

Какие работы ведутся в клинике Loft Dent, где погибли люди? - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Лейла Алиева поздравила Арзу Алиеву с днем рождения - ФОТО

Общество

Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов

Общество

Госкомитет подготовил новый просветительский видеоролик по минной опасности - ВИДЕО

Какие работы ведутся в клинике Loft Dent, где погибли люди? - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Лейла Алиева поздравила Арзу Алиеву с днем рождения - ФОТО

Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Имущество Видади Зейналова на десятки миллионов манатов выставлено на аукцион

Ветер усилится, объявлены жёлтое и оранжевое предупреждения

В известном ресторане на проспекте Азадлыг произошла массовая драка - ФОТО

Дожди и снег — ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Последние новости

Председатель Конгресса депутатов Испании побывала в Милли Меджлисе - ФОТО

Сегодня, 19:00

Эстонию лишили ЧЕ по фехтованию из-за отказа давать визы россиянам

Сегодня, 18:50

Госкомитет подготовил новый просветительский видеоролик по минной опасности - ВИДЕО

Сегодня, 18:40

В ООН призвали Иран восстановить связь и доступ к интернету

Сегодня, 18:25

Какие работы ведутся в клинике Loft Dent, где погибли люди? - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:15

Лейла Алиева поздравила Арзу Алиеву с днем рождения - ФОТО

Сегодня, 18:00

Арагчи: В Иране погибли свыше 3 тыс. человек во время беспорядков

Сегодня, 17:50

Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов

Сегодня, 17:35

В Баку после пожара в жилом доме обнаружены тела брата и сестры - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:30

Фонд шейха Заида опубликовал пост об Ильхаме Алиеве - ВИДЕО

Сегодня, 17:20

«Кое-что будет в течение двух недель»: Трамп - о договоренностях по Гренландии

Сегодня, 17:10

СМИ: Уволен родственник Кямрана Асадова

Сегодня, 17:00

В Баку автомобиль, проехавший на красный свет, устроил ДТП и вывел из строя светофор - ВИДЕО

Сегодня, 16:43

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:28

Маск решил вернуться в американскую политику

Сегодня, 16:07

Стало известно, какие жанры преобладали на азербайджанских телеканалах в 2025 году - ФОТО

Сегодня, 16:00

Политический вес и экономические перспективы: Давос подтверждает стратегическую роль Азербайджана на глобальной арене

Сегодня, 15:50

В 2025 году в Азербайджане обезврежены 214 преступных группировок

Сегодня, 15:23

В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры РФ, США и Украины

Сегодня, 15:10

Бахлул Мустафазаде переходит в китайский клуб?

Сегодня, 15:08
Все новости
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Бывало ли у вас такое, что, смотря старые азербайджанские фильмы или программы, посвящённые нашим выдающимся личностям, вы вдруг оказывались вСегодня, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00