Встреча Путина с Уиткоффом завершилась, продлившись более 3,5 часа

Встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом в Кремле завершилась.

Об этом сообщил Кремль.

Переговоры продлились более 3,5 часа.

От российской стороны в переговорах участвовали также помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. От Соединенных Штатов — зять американского лидера Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления служб общего назначения Джош Грюнбаум.

Последнего Дональд Трамп недавно назначил старшим советником исполнительного комитета созданного им «Совета мира».