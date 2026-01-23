СМИ: США рассматривают полный вывод войск из Сирии

Вашингтон рассматривает возможность полностью вывести американские войска из Сирии после разгрома "Сирийских демократических сил" (СДС - ячейка террористической организации РКК).

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что в стране находится около тысячи американских военных, большинство из них находятся на объектах на северо-востоке Сирии совместно с силами СДС.

По словам трех американских чиновников, в Пентагоне усомнились в "жизнеспособности" американской миссии в Сирии после поражения СДС. Согласно источникам, если СДС будут полностью распущены, в Вашингтоне "не видят смысла в продолжении миссии".