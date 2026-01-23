 Азербайджан оплатил членский взнос в бюджет ООН на 2026 год | 1news.az | Новости
Азербайджан оплатил членский взнос в бюджет ООН на 2026 год

First News Media22:19 - 23 / 01 / 2026
Азербайджан полностью оплатил членский взнос в регулярный бюджет ООН на 2026 год.

Как передает Report, об этом заявил журналистам заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак, поблагодарив Азербайджан за своевременный взнос.

Ф.Хак также провел своеобразную викторину, отметив, что столица этой страны расположена на западном побережье Каспийского моря и находится на 28 метров ниже уровня моря, что делает ее одной из самых низкорасположенных столиц мира.

"Есть предположения? Да, это Азербайджан. Речь идет о столице Азербайджанской Республики - городе Баку. Азербайджан полностью оплатил взнос в регулярный бюджет ООН, и мы благодарим наших друзей в Баку", - подчеркнул он.

Он добавил, что, как и в предыдущие годы, Азербайджан вновь вошел в число первых стран, полностью оплативших членский взнос в бюджет ООН. На сегодняшний день, помимо Азербайджана, еще 24 государства - члена ООН полностью выполнили свои финансовые обязательства.

Отметим, что бюджет ООН формируется за счет членских взносов 193 государств - членов организации. Размер взноса определяется на основе ряда критериев, главным из которых является платежеспособность страны. Собранные средства в первую очередь направляются на покрытие административных расходов центральных органов ООН, Генеральной Ассамблеи, специализированных комитетов и Секретариата. Значительная часть расходов ООН также идет на финансирование миротворческих миссий.

В МИД Азербайджана обсудили итоги деятельности за прошлый год

