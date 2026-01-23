Гарегина II обвиняют в отмывании денег
Правоохранительные органы Армении готовят новое уголовное дело в отношении католикоса всех армян Гарегина II по обвинению в отмывании денег.
Об этом пишет газета «Грапарак» со ссылкой на источники.
По данным издания, речь идет о квартире, предоставленной из фонда Эчмиадзина директору церковного телеканала «Шогакат» Мане Казарян, а затем проданной.
Казарян была допрошена в статусе свидетеля, подтвердив факт вызова в Следственный комитет.
Она заявила, что считает дело необоснованным и не связанным с деятельностью телеканала.
Официальных комментариев со стороны прокуратуры не поступало.
