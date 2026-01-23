Гарегина II обвиняют в отмывании денег

Правоохранительные органы Армении готовят новое уголовное дело в отношении католикоса всех армян Гарегина II по обвинению в отмывании денег.

Об этом пишет газета «Грапарак» со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет о квартире, предоставленной из фонда Эчмиадзина директору церковного телеканала «Шогакат» Мане Казарян, а затем проданной.

Казарян была допрошена в статусе свидетеля, подтвердив факт вызова в Следственный комитет.

Она заявила, что считает дело необоснованным и не связанным с деятельностью телеканала.

Официальных комментариев со стороны прокуратуры не поступало.