Испания не будет участвовать в «Совете мира» по Газе

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о решении властей страны отказаться от участия в "Совете мира" по Газе.

Об этом сообщила пресс-служба кабмина королевства.

По ее информации, "относительно "Совета мира" по Газе председатель Санчес сообщил о решении правительства Испании не участвовать" в нем. По словам премьера, эта позиция отражает приверженность Мадрида многостороннему порядку, международному праву и системе ООН.

"Не будем забывать, что будущее Палестины в целом должны определять палестинцы, а также будущее ее мирного и безопасного сосуществования с Израилем должны решать прежде всего Израиль и Палестина в рамках процесса диалога, реализующего решение о двух государствах", - отметил Санчес.

Источник: ТАСС