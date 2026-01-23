МАГАТЭ хочет получить доступ к потенциальным ядерным объектам в Сирии

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) рассчитывает в 2026 году получить доступ к объектам в Сирии, которые якобы могли быть причастны к созданию ядерного оружия.

Об этом заявил глава организации Рафаэль Гросси в интервью эмиратской газете The National.

Армия Израиля в 2018 году впервые официально признала, что в 2007 году разбомбила предполагаемый секретный ядерный реактор в городе Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, который в тот момент якобы находился на финальной стадии разработки. Теперь МАГАТЭ хочет вернуться на этот объект для инспекций.

"Как известно, при прошлом правительстве совершались действия, которые могли быть связаны с разработкой ядерного оружия. Не все остатки этой программы были учтены и проверены. Надеемся, что это не так, но это может быть потенциальный источник распространения [ядерного оружия], особенно в не самой безопасной обстановке, когда вокруг действуют разные военные группировки", - сказал он.

Гросси назвал реакцию со стороны новых властей Сирии конструктивной. Он напомнил, что в прошлом году посетил один из возможных объектов ядерной программы вместе с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. "В этом году это будет одной из главных наших задач", - подытожил глава МАГАТЭ.

Источник: ТАСС