В дошкольных учебных учреждениях в Ханкенди, Агдаме и Ходжалы впервые начался учебный процесс - ФОТО

Продолжаются работы по восстановлению образовательной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в этой связи впервые начат учебный процесс в яслях-саду номер 1 поселка Кяркиджахан города Ханкенди, яслях-саду села Хыдырлы Агдамского района и села Баллыджа Ходжалинского района. Одновременно возобновились занятия в полной средней школе номер 1 поселка Кяркиджахан города Ханкенди, обучение проходит в современных образовательных условиях.

Начальник Карабахского регионального управления образования Санан Мансимли наблюдал за учебным процессом в образовательных учреждениях. Он встретился с преподавателями и учащимися, пожелал им успехов, подчеркнув, что развитие образования в регионе является одним из ключевых приоритетов государственной политики.