Стали известны дата и место аукциона по продаже конфискованного имущества Салима Муслимова и Вильяма Гаджиева

First News Media10:12 - Сегодня
Стали известны дата и место аукциона по продаже конфискованного имущества Салима Муслимова и Вильяма Гаджиева

Центр по организации аукционов — публичное юридическое лицо при Государственной службе по имущественным вопросам — 18 февраля 2026 года проведёт аукцион по продаже специально конфискованных объектов недвижимости и транспортных средств, принадлежавших бывшему министру труда и социальной защиты населения Салиму Муслимову и экс-главе исполнительной власти Имишлинского района Вильяму Гаджиеву.

Об этом 1news.az сообщили в Центре.

Аукцион состоится в Пространстве имущественных услуг Государственной службы по имущественным вопросам и проводится по заказу Министерства финансов на основании соответствующих решений Бакинского суда по тяжким преступлениям.

На торги будут выставлены 2 объекта недвижимости и 4 автомобиля, конфискованные в рамках возмещения ущерба государству. Общая оценочная стоимость выставленного имущества составляет около 650 тысяч манатов.

С полным перечнем имущества и недвижимости, которые будут выставлены на аукцион 18 февраля 2026 года, можно ознакомиться на официальном сайте Государственной службы по имущественным вопросам.

(https://clck.ru/3RQ6Eh и https://clck.ru/3RQ6J5)

Имущество Салима Муслимова:

• квартира на проспекте академика Зии Буниятова в Бинагадинском районе — 350 тыс. манатов;
• ещё одна квартира на том же проспекте — 140 тыс. манатов.

Транспортные средства, оформленные на супругу Вильяма Гаджиева Джульетту Ибрагимову и его сына Мухаммеда Гаджиева:

• Bentley Continental GT — 65 тыс. манатов;
• Range Rover — 56 тыс. манатов;
• BMW 740i — 23 тыс. манатов;
• BMW X5 — 16 тыс. манатов.

Отмечается, что автомобилем Range Rover, оценённым в 56 тысяч манатов, управлял Мухаммед Гаджиев; на тот момент рыночная стоимость машины превышала 100 тысяч манатов.

Напомним, что Салим Муслимов и Вильям Гаджиев были привлечены к уголовной ответственности Службой государственной безопасности (СГБ). В связи с тем, что Муслимов полностью возместил ущерб, причинённый государству, он был приговорён к 11 годам лишения свободы условно, тогда как Гаджиев получил 8 лет и 6 месяцев реального лишения свободы. Кроме того, в счёт возмещения ущерба у обоих осуждённых ранее были конфискованы и другие объекты недвижимости.

