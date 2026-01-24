Госкомитет: Ночевавшие на улице в Товузе мать с 11-летним ребенком госпитализированы

Информация о том, что в Товузском районе мать и её 11-летний ребёнок проживают на улице, была незамедлительно взята под контроль Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей.

Как передает 1mnews.az, об этом написал на своей странице в социальных сетях пресс-секретарь Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Теймур Мерданоглу.

Он отметил, что в результате проведённого первоначального расследования и оценки текущей ситуации совместно с соответствующими структурами были обеспечены неотложные меры .

"При поддержке Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей 11-летний ребёнок был помещён Товузской районной исполнительной властью в районную центральную больницу, а мать — в специализированное медицинское учреждение психиатрического профиля с целью оказания специализированной медицинской помощи.

После прохождения соответствующих медицинских обследований в больнице состояние здоровья ребёнка будет учтено, и с целью обеспечения его интересов, безопасности и социального благополучия предусмотрено принятие необходимых мер по его размещению в соответствующее детское учреждение в соответствии с требованиями законодательства", - отметил Теймур Мерданоглу.

Он добавил, что вопрос находится под контролем соответствующих государственных структур, и работа в направлении защиты прав ребёнка продолжаются.