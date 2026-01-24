 Госкомитет: Ночевавшие на улице в Товузе мать с 11-летним ребенком госпитализированы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Госкомитет: Ночевавшие на улице в Товузе мать с 11-летним ребенком госпитализированы

First News Media00:27 - Сегодня
Госкомитет: Ночевавшие на улице в Товузе мать с 11-летним ребенком госпитализированы

Информация о том, что в Товузском районе мать и её 11-летний ребёнок проживают на улице, была незамедлительно взята под контроль Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей.

Как передает 1mnews.az, об этом написал на своей странице в социальных сетях пресс-секретарь Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Теймур Мерданоглу.

Он отметил, что в результате проведённого первоначального расследования и оценки текущей ситуации совместно с соответствующими структурами были обеспечены неотложные меры .

"При поддержке Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей 11-летний ребёнок был помещён Товузской районной исполнительной властью в районную центральную больницу, а мать — в специализированное медицинское учреждение психиатрического профиля с целью оказания специализированной медицинской помощи.

После прохождения соответствующих медицинских обследований в больнице состояние здоровья ребёнка будет учтено, и с целью обеспечения его интересов, безопасности и социального благополучия предусмотрено принятие необходимых мер по его размещению в соответствующее детское учреждение в соответствии с требованиями законодательства", - отметил Теймур Мерданоглу.

Он добавил, что вопрос находится под контролем соответствующих государственных структур, и работа в направлении защиты прав ребёнка продолжаются.

Поделиться:
510

Актуально

Мнение

Политический вес и экономические перспективы: Давос подтверждает стратегическую ...

Футбол

Президент АФФА Ровшан Наджаф встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино - ...

Общество

Какие работы ведутся в клинике Loft Dent, где погибли люди? - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Лейла Алиева поздравила Арзу Алиеву с днем рождения - ФОТО

Общество

Госкомитет: Ночевавшие на улице в Товузе мать с 11-летним ребенком госпитализированы

131 кандидат получил положительное заключение на должность директора школы в Азербайджане

Стали известны подробности смерти 60-летнего мужчины после инъекции в Баку - ОБНОВЛЕНО

Госкомитет подготовил новый просветительский видеоролик по минной опасности - ВИДЕО

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Какие работы ведутся в клинике Loft Dent, где погибли люди? - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки Кэрол Фёрмен - ФОТО

Погода на четверг: В Баку температура воздуха опустится ниже нуля

В известном ресторане на проспекте Азадлыг произошла массовая драка - ФОТО

Последние новости

Госкомитет: Ночевавшие на улице в Товузе мать с 11-летним ребенком госпитализированы

Сегодня, 00:27

Фидан: Совет мира пока занимается проблемой сектора Газа

Сегодня, 00:17

Вице-спикер парламента Грузии: Кавказ формируется как единое экономическое пространство

23 / 01 / 2026, 23:50

Звезда сериала «Kızılcık şerbeti» покинул проект из-за употребления запрещенных веществ

23 / 01 / 2026, 23:38

СМИ: Переговоры в Абу-Даби по Украине продолжатся 24 января

23 / 01 / 2026, 23:18

Зеленский: В Абу-Даби обсуждаются параметры завершения войны

23 / 01 / 2026, 23:05

В Стамбуле завершилось второе заседание Балканской платформы мира

23 / 01 / 2026, 22:55

Участники финальной сессии ВЭФ: Мировая торговля уже никогда не будет прежней

23 / 01 / 2026, 22:47

В МИД Азербайджана обсудили итоги деятельности за прошлый год

23 / 01 / 2026, 22:25

Азербайджан оплатил членский взнос в бюджет ООН на 2026 год

23 / 01 / 2026, 22:19

Глава МВФ: Развитие ИИ станет цунами для рынка труда

23 / 01 / 2026, 21:46

Журналисты чуть не довели до слез принца Гарри

23 / 01 / 2026, 21:25

Министр: Зангезурский коридор повысит пропускную способность Среднего коридора

23 / 01 / 2026, 21:10

SOCAR обсудила финансирование декарбонизации на панели в Давосе

23 / 01 / 2026, 20:59

131 кандидат получил положительное заключение на должность директора школы в Азербайджане

23 / 01 / 2026, 20:45

На Земле прошла «случайная» магнитная буря

23 / 01 / 2026, 20:32

В Абу-Даби начались переговоры представителей России, США и Украины

23 / 01 / 2026, 20:18

Стало известно, когда Роналду завершит карьеру

23 / 01 / 2026, 20:07

Президент АФФА Ровшан Наджаф встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино - ФОТО

23 / 01 / 2026, 19:55

Премьер-министр Али Асадов встретился с председателем Конгресса депутатов Испании - ФОТО

23 / 01 / 2026, 19:45
Все новости
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Бывало ли у вас такое, что, смотря старые азербайджанские фильмы или программы, посвящённые нашим выдающимся личностям, вы вдруг оказывались в23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00