Ветер усилится, объявлены жёлтое и оранжевое предупреждения

В Азербайджане объявлены жёлтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемой ветреной погодой 18–19 января.

Как сообщает 1news.az, об этом проинформировала Национальная служба гидрометеорологии.

Согласно информации, в Гяндже, Нафталане, Самухе, Горанбое и Дашкесане объявлено оранжевое предупреждение: ожидается северо-западный ветер с порывами до 20,8–28,4 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Хызы, Гусаре, Шабране, Хачмазе, Кубе, Сиазане, Гобустане, Шамахы, Сальяне, Нефтчале, Сабирабаде, Саатлы, Ширване, Гаджигабуле, Мингячевире, Тертере, Евлахе, Барде, Кяльбаджаре, Лачине, Физули, Зангилане, Гядабее, Гёйгёле, Лянкяране, Масаллы, Астаре, Билясуваре, Лерике, Ярдымлы и Джалилабаде действует жёлтое предупреждение. В указанных районах скорость северо-западного ветра составит 13,9–20,7 м/с.