Имущество Салима Муслимова и Вильяма Гаджиева выставлено на продажу - СПИСОК

Конфискованное имущество бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова и бывшего главы исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева, осужденных по обвинению в присвоении миллионов манатов, выставляется на продажу.

Как передает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, общая стоимость имущества составляет 650 тысяч манатов.

Имущество, принадлежащее Салиму Муслимову:

Квартира на проспекте Академика Зии Буниятова в Бинагадинском районе - 350 тыс. манатов;

Еще одна квартира на том же проспекте - 140 тыс. манатов.

Четыре легковых автомобиля, оформленных на имя супруги Вильяма Гаджиева - Джульетты Ибрагимовой и его сына Мухаммеда Гаджиева:

Bentley Continental GT - 65 тыс. манатов;

Range Rover - 56 тыс. манатов;

BMW 740i - 23 тыс. манатов;

BMW X5 - 16 тыс. манатов.

Отмечается, что автомобилем Range Rover, оцененным в 56 тысяч манатов, управлял Мухаммед Гаджиев.

На тот момент стоимость машины превышала 100 тысяч манатов.

Напомним, что и Салим Муслимов, и Вильям Гаджиев были привлечены к уголовной ответственности Службой государственной безопасности (СГБ). Поскольку Муслимов полностью возместил ущерб, нанесенный государству, он был приговорен к 11 годам лишения свободы условно, а Гаджиев получил 8 лет и 6 месяцев реального срока. Помимо вышеуказанного, в счет возмещения ущерба государству у обоих осужденных было конфисковано еще несколько объектов недвижимости.