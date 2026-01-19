«Я в аду»: Нигяр Кочарли обвинила Liv Bona Dea в жестоком обращении

«Я не хотела бы писать этот текст. Но если я промолчу, я никогда себе этого не прощу. Я в аду… Я до сих пор не знаю, когда смогу прийти в себя после пережитого шока».

Эти слова написала генеральный директор и владелица сети книжных магазинов и издательства «Али и Нино», а также основатель Национальной книжной премии Азербайджана Нигяр Кочарли в публикации на своих страницах в социальных сетях.

Как передает 1news.az, по словам Н. Кочарли, 14 января около 7:00 утра она вместе с супругом прибыла в больницу Liv Bona Dea для проведения плановой открытой гинекологической операции. После оплаты, в 7:30, по требованию персонала она рассталась с мужем у лифта на первом этаже. В следующий раз она увидела его лишь в 15:00, уже находясь в крайне тяжелом состоянии.

Очнувшись после операции, Нигяр Кочарли, по ее словам, испытала невыносимую боль. Она подчеркнула, что это была не первая операция в ее жизни и она осознает, что после хирургического вмешательства боль неизбежна, однако в этот раз ощущения были иными.

«Мне очень плохо, пожалуйста, вколите дополнительную анестезию», -обратилась она к персоналу.

По ее словам, сначала подошла медсестра, чтобы поставить капельницу, и швырнула медицинскую емкость прямо на рану. От боли пациентка простонала: «Что же вы делаете?!».

Как говорится в публикации, после этого она вновь умоляла сделать дополнительное обезболивание. Осознав, что ее, возможно, не воспринимают всерьез, она добавила, что боль достигает «10 баллов из 10» и терпеть ее больше невозможно. Несмотря на присутствие других людей, на ее просьбы никто не реагировал.

«Я перенесла два кесаревых сечения, но такой боли не было никогда, пожалуйста, помогите мне», - приводятся ее слова.

По утверждению Н. Кочарли, помощь так и не была оказана. Теряя сознание от боли и приходя в себя, она продолжала умолять персонал. Позже ей сообщили, что за дополнительную анестезию требуется отдельная оплата. Она согласилась, однако и после этого помощь не была оказана сразу.

«Приходя в сознание, я чувствовала, что боль становится всё острее, но рядом никого не было. Откуда-то доносился смех», - пишет она.

По ее словам, она попросила воды, понимая, что пить нельзя, но рассчитывая хотя бы на то, что ей смочат губы. Лишь спустя время к ней подошли для введения анестезии и попросили повернуться, не учитывая, что у нее не было сил пошевелиться. После введения анестезии она уснула.

Проснувшись, Нигяр Кочарли, как она отмечает, столкнулась с грубым и унизительным обращением со стороны медбрата, который проводил процедуры нервно и по-хамски. Сил на протест у нее уже не было.

Около 15:00 ее перевели в палату, где она увидела супруга. Выяснилось, что за все время операции он не получил никакой информации о ее состоянии. Его попросили ждать на первом этаже, хотя, как стало известно позже, в больнице имелась возможность пригласить его в комнату ожидания с видеонаблюдением, в палату или даже в реанимацию.

Как отмечает Н. Кочарли, супругу не сообщили ни вовремя, ни после операции, почему вмешательство, которое обычно длится 1–2 часа, растянулось на шесть часов. Вместо этого он был вынужден самостоятельно искать информацию, перемещаясь между этажами и отделениями. Позже выяснилось, что из-за отсутствия мест, несмотря на плановый характер операции, ее оперировали не в гинекологическом, а в кардиологическом отделении.

По словам Нигяр Кочарли, после того как администрация больницы узнала о жалобах, к ним подошли несколько представителей клиники. Основную беседу вела женщина из Турции, которая пообещала проверить записи камер видеонаблюдения, провести расследование в отношении персонала и сообщить о результатах. Однако больше с ней никто не связывался.

«Я пробыла в “Liv Bona Dea” три дня и неоднократно спрашивала: «Что с проверкой камер?». В ответ - ничего. Нас просто держали за дураков», - пишет она.

16 января Нигяр Кочарли была выписана. По дороге из больницы супруг заметил свисающий у нее с шеи шланг.

Как выяснилось, это был катетер и пластыри после эпидуральной анестезии, которые должны были снять в тот же день. По ее словам, за три дня никто из персонала не обратил на это внимания.

Вернувшись домой, она вызвала знакомую медсестру. Та обнаружила, что на спине все еще остаются пластыри. Кроме того, у Нигяр Кочарли началось сильное раздражение кожи. Она также сообщила, что после короткого поста ее супруга в Facebook с ним связался сотрудник кардиологического отделения, который заявил: «Вам просто не повезло со сменой».

В завершение своей публикации Нигяр Кочарли задается вопросами о том, что она должна была сделать, чтобы избежать подобного обращения.

«Должна была заранее «поручить» себя главврачу по старым порядкам? Должна была совать деньги в карманы медперсоналу? Или мне нужно было бежать за границу, чтобы спасти свою жизнь?» - говорится в публикации.

В связи с произошедшим редакция 1news.az связалась с госпиталем Liv Bona Dea.

В клинике сообщили, что осведомлены о жалобе и публикации Нигяр Кочарли и в ближайшее время предоставят комментарий.

Мы в свою очередь обновим информацию после получения официальной позиции госпиталя и будем держать общественность в курсе дальнейших событий.

Отметим, что под публикациями Н.Кочарли пользователи выражают слова поддержки, а также делятся своим негативным опытом контактов с этой клиникой.