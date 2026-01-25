Между законодательными органами Азербайджана и Бахрейна подписан Меморандум о взаимопонимании

Между Милли Меджлисом Азербайджана и Советом Представителей Королевства Бахрейн подписан Меморандум о взаимопонимании.

Как передает 1news.az со ссылкой на Отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, документ подписали спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова и председатель Совета Представителей Бахрейна Ахмед бин Салман Аль-Мусалам.

Спикер Сагиба Гафарова особо подчеркнула значимость Меморандума о Взаимопонимании. Было отмечено, что данный документ внесёт важный вклад в выводе межпарламентских связей на новый этап, в том числе, в расширение сотрудничества в рамках комитетов, групп дружбы, парламентских аппаратов и международных организаций.