Джейхун Байрамов: Израильско-азербайджанские отношения носят стратегический характер

Израильско-азербайджанские отношения из года в год развиваются в положительном направлении.

Как сообщает «Report», об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге для прессы со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром в Баку.

Министр отметил, что отношения между двумя государствами носят стратегический характер. «В этом контексте важное значение имеют регулярные политические консультации, стратегические диалоги и деятельность межпарламентских групп дружбы», — сказал Дж. Байрамов.