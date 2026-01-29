 Здание Губернаторской канцелярии в Гяндже: архитектурное и историческое наследие XIX века - ФОТО | 1news.az | Новости
Здание Губернаторской канцелярии в Гяндже: архитектурное и историческое наследие XIX века - ФОТО

15:02 - Сегодня
На территории нашей страны сохранилось множество памятников архитектуры, отражающих разные этапы её многовековой истории.

Эти сооружения — немые свидетели смены эпох, политических систем и культурных традиций. Особое место среди них занимают здания, связанные с административной и общественной жизнью городов. Одним из таких памятников является здание недалеко от Гянджи, сохранившее уникальные черты своего времени и представляющее значительный исторический и архитектурный интерес.

Здание, возведённое в XIX веке по проекту польского архитектора Игната Шышталовича, расположено в посёлке Гаджикенд и занимает особое место в архитектурной истории региона. Сооружение является характерным примером застройки своего времени, отражающим профессиональный почерк архитектора и особенности эпохи. В настоящее время объект числится на балансе Конфедерации профсоюзов Азербайджанской Республики.

Здание представляет собой выразительный пример жилой архитектуры конца XIX — начала XX века, сформировавшейся в период активного градостроительного развития региона на фоне экономического подъёма и внедрения новых архитектурных тенденций. В его облике органично сочетаются традиции местного зодчества и элементы эклектики с ярко выраженным декоративным уклоном.

Основной объём здания выполнен из тщательно обработанного камня, что придаёт сооружению ощущение монументальности и устойчивости. Каменные фасады отличаются строгой геометрией и чёткой структурированностью, в то время как верхняя часть здания решена в более лёгкой и ажурной манере, создавая выразительный контраст между массивным основанием и воздушным завершением.

Особое архитектурное значение имеет угловая башенная композиция, акцентирующая силуэт здания и играющая роль вертикальной доминанты. Башня завершается открытой деревянной верандой-бельведером, выполненной в технике ажурной резьбы. Этот элемент не только усиливает декоративность сооружения, но и отсылает к традициям деревянной архитектуры, широко распространённой в регионе. Резные детали — колонны, подкосы, фризы и карнизные элементы — образуют сложный орнаментальный рисунок, основанный на стилизованных растительных и геометрических мотивах.

Деревянные конструкции верхнего яруса контрастируют с каменной массой нижних этажей не только материалом, но и пластикой форм. В то время как каменный объём подчёркивает основательность и статусность здания, резная надстройка придаёт ему живописность и определённую романтическую выразительность. Подобное сочетание характерно для эклектичной архитектуры рубежа веков, когда зодчие стремились объединить функциональность, престиж и декоративное богатство.

Фасадное решение отличается продуманной ритмикой оконных проёмов. Над некоторыми из них размещены декоративные резные элементы, выполненные в единой стилистике с деревянными деталями верхнего яруса. Карнизная линия подчёркнута выступающим каменным поясом с модульным ритмом, который визуально отделяет основной объём от надстройки.

Значительную роль в композиции здания играют верандные пространства и выступающие объёмы, обеспечивающие не только эстетическое разнообразие фасада, но и функциональное зонирование внутреннего пространства. Остеклённые галереи и балконные элементы свидетельствуют о внимании к климатическим условиям региона и традиции использования полузакрытых пространств как переходной зоны между интерьером и внешней средой.

В целом архитектурный облик здания отражает стремление эпохи к синтезу культурных влияний. Европейские композиционные приёмы и эклектичная свобода форм здесь переплетаются с местными строительными традициями, использованием региональных материалов и характерной любовью к декоративной детализации. Подобные здания формировали уникальную архитектурную среду, становясь важной частью общего градостроительного ансамбля.

Сегодня это сооружение представляет значительную историко-архитектурную ценность как наглядное свидетельство эстетических вкусов и социальных амбиций своего времени. Его образ сохраняет память о периоде, когда архитектура служила не только утилитарным целям, но и выступала средством художественного самовыражения, подчёркивая статус владельца и культурную многослойность городской среды.

Увы, здание «Губернаторской канцелярии» до настоящего времени не включено в официальный список недвижимых памятников истории, культуры и архитектуры. Здание находится в критическом состоянии и остро нуждается в срочной реставрации, чтобы сохранить его историческую и архитектурную ценность. Очень важно сохранить каждую архитектурную деталь, поскольку они представляют собой бесценный образец архитектуры своей эпохи и важную часть культурного наследия. Подобные памятники формируют историческую память и служат связующим звеном между прошлым и современностью.

Автор Вахид Шукюров

