Продолжается эвакуация из Ирана в Азербайджан дипломатов и граждан третьих стран - ОБНОВЛЕНО
Из Ирана в Азербайджан через пограничный пропускной пункт "Астара" эвакуированы еще четыре гражданина Пакистана.
Один из эвакуированных является дипломатом.
Отметим, что в общей сложности 123 гражданина Пакистана были эвакуированы из Ирана в Азербайджан.
15:15
Сегодня из Ирана в Азербайджан эвакуированы 5 дипломатов Австрии, два гражданина Нигерии, по одному гражданину США и Пакистана.
Отмечается, что эвакуация дипломатов была осуществлена через пограничный пропускной пункт "Астара".
Среди них также посол Австрии в Тегеране Фридрих Штифт.
Процесс эвакуации осуществлялся с проведением соответствующей проверки документов, регистрации и других процедур, и на пограничном пропускном пункте были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасного прохода.