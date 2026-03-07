Трамп: Иран извинился и капитулировал перед своими соседями

Президент США Дональд Трамп прокомментировал извинения президента Ирана Масуда Пезешкиана, заявив, что Тегеран извинился перед своими ближневосточными соседями.

Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

"Иран, который находится в ужасном положении, извинился и капитулировал перед своими ближневосточными соседями, пообещав, что больше не будет по ним стрелять. Это обещание было дано только из-за непрекращающихся атак США и Израиля", - заявил Трамп.

Он добавил, что впервые за тысячи лет Иран оказался в проигрышной позиции перед своими ближневосточными соседями: "Они стремились захватить и править Ближним Востоком. Это первый раз за тысячи лет, когда Иран проиграл своим соседям на Ближнем Востоке".

Американский президент также отметил, что представители стран региона выразили ему благодарность: "Они сказали: "Спасибо, президент Трамп". Я ответил: "Пожалуйста!". Иран больше не "тиран Ближнего Востока", он, вместо этого, "проигравший Ближнего Востока" и будет им еще много десятилетий, пока не капитулирует или, что более вероятно, полностью не рухнет!".

Напомним, что ранее 7 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан принес извинения соседним странам, заявив: "У нас нет вражды со странами региона". Он добавил, что временный руководящий совет Ирана постановил не наносить больше удары по странам региона, если не будет атак с их территории.

Источник: Report