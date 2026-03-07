Вучич анонсировал совместные военные учения Сербии с НАТО

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал проведение военных учений армии Сербии совместно с силами НАТО в мае.

Глава сербского государства в субботу представляет в правительственном комплексе "Палата Сербия" в присутствии министров, командования вооруженных сил и руководства госпредприятий национальную стратегию развития "Сербия 2030".

"В мае будут учения с НАТО, американцами, продолжим и с другим акторами, и со всеми, потому что это способствует сохранению мира и стабильности, обеспечению безопасности нашей страны. Но надо четко сказать, что Сербия ревностно сохраняет свой военный нейтралитет и строит хорошие отношения со всеми. Не можем забыть и никогда этого не сделаем 1999 год (агрессию НАТО – ред.), но жизнь идет дальше, и у нас есть обязанности", - сказал президент Сербии собравшимся.

Источник: РИА Новости