Хикмет Гаджиев: Участие Азербайджана в финансировании Газы не предусмотрено

Азербайджан как государство-учредитель поддерживает цели и задачи Совета мира.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева в соцсети X.

По его словам, в будущем Азербайджан может рассматривать участие в инвестиционных проектах в Газе в рамках Совета мира:

"Однако мы хотели бы внести ясность в один вопрос. Участие Азербайджана в финансовом проекте по Газе на сумму 7 млрд долларов США, озвученном на сегодняшнем заседании Совета мира, не предусматривается", - отмечается в публикации.