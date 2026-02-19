Азербайджан отменил визы для граждан четырех стран

С целью упрощения возможностей для путешествий граждан и укрепления связей между странами визовое требование для граждан, имеющих общегражданские паспорта Королевства Саудовская Аравия, Султаната Оман, Государства Кувейт и Королевства Бахрейн, отменено для въезда на территорию Азербайджанской Республики с 15 февраля 2026 года по 15 февраля 2027 года.

Об этом сообщили Trend в Государственной миграционной службе.

Отмечается, что в период действия новых правил граждане указанных стран смогут въезжать в Азербайджан без визы до трех раз и находиться в стране до 30 дней при каждом въезде. Лица, планирующие поездку с целями, отличными от туризма, либо намеренные остаться на более длительный срок, смогут въехать в страну после получения соответствующей визы в порядке, предусмотренном законодательством.

Кроме того, для граждан третьих стран, имеющих временный или постоянный вид на жительство сроком действия не менее 6 месяцев, оформленный соответствующими государственными органами Королевства Саудовская Аравия, Султаната Оман, Государства Кувейт, Королевства Бахрейн и Государства Катар, предоставлена возможность получения однократной 30-дневной туристической визы в международных аэропортах Азербайджанской Республики.

Напомним, что иностранцы, временно пребывающие на территории Азербайджана более 15 дней, должны зарегистрироваться по месту пребывания в соответствии с требованиями Миграционного кодекса. Также при наличии оснований, предусмотренных законодательством, иностранные граждане до истечения срока пребывания могут подать заявление на его продление или на получение разрешения на временное проживание - лично через окно «миграционные услуги» в центрах «ASAN xidmət» либо в электронном порядке через раздел «Электронные услуги» на официальном сайте Государственной миграционной службы.