8 тысяч манатов за высокий балл на экзамене: Дело Кямрана Асадова

В Гянджинском городском суде состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении эксперта по образованию Кямрана Асадова и учителя истории Гюндуза Аббасова, обвиняемых в использовании незаконных технических средств на последних вступительных экзаменах.

Первым из свидетелей дал показания Н. Мехдиев. Он сообщил, что его ребёнок посещал индивидуальные занятия у Гюндуза Аббасова. Однако первоначальные результаты экзамена оказались неудовлетворительными.

Он заявил, что предложил учителю 8 тысяч манатов в обмен на получение его ребёнком высокого балла. По его словам, эту сумму он собирался передать после объявления результатов экзамена.

Затем показания дал А. Мехдиев, участвовавший в экзаменах. Он рассказал, что техническое оборудование было установлено за несколько часов до начала экзамена. Выяснилось, что с помощью этих устройств он набрал более 200 баллов.

