 Трамп ожидает участия России и Китая в восстановлении Газы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Трамп ожидает участия России и Китая в восстановлении Газы

First News Media22:40 - Сегодня
Трамп ожидает участия России и Китая в восстановлении Газы

Россия и Китай, вероятно, примут участие в финансировании восстановления сектора Газа, предположил на заседании Совета мира президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Япония только что заявила о намерении провести сбор средств на помощь Газе, который станет очень крупным. (...) В нем примут участие другие страны в регионе, в том числе Южная Корея, Филиппины, Сингапур (...). И я знаю, что Китай будет вовлечен. И я думаю, что Россия также будет вовлечена», - заявил он.

По его мнению, в помощи Газе должны участвовать все стороны, потому что «бессмысленно собирать только все стороны с одной идеологией, нужно собирать вообще всех».

Поделиться:
156

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял участие в первом заседании Совета мира в Вашингтоне - ФОТО - ...

Политика

Хикмет Гаджиев: Участие Азербайджана в финансировании Газы не предусмотрено

Политика

Хикмет Гаджиев: Трамп вновь подчеркнул мирную повестку между Азербайджаном и ...

Политика

Трамп: Я добился мира между двумя очень важными странами и никогда этого не забуду

В мире

Трамп ожидает участия России и Китая в восстановлении Газы

Эммануэль Макрон посетит Армению

Пять стран согласились направить войска в Газу в рамках международных стабилизационных сил

Суд продлил арест архиепископа Баграта Галстаняна на два месяца

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

В Египте найдены уникальные наскальные рисунки возрастом 10 тысяч лет

Неформальная встреча глав МИД ЕС сорвалась - министры разъехались раньше времени

В Бенине Boeing совершил аварийную посадку из-за развалившегося в небе двигателя - ФОТО - ВИДЕО

Наоми Кэмпбелл уличили в связи с педофилом Эпштейном

Последние новости

8 тысяч манатов за высокий балл на экзамене: Дело Кямрана Асадова

Сегодня, 23:20

Граждан предупредили в связи с фальшивыми кампаниями

Сегодня, 23:00

Трамп ожидает участия России и Китая в восстановлении Газы

Сегодня, 22:40

Хикмет Гаджиев: Участие Азербайджана в финансировании Газы не предусмотрено

Сегодня, 22:20

Эммануэль Макрон посетит Армению

Сегодня, 22:00

Состоялось заседание Исполнительного комитета АФФА

Сегодня, 21:40

Единогласно принята резолюция Совета мира

Сегодня, 21:26

Освобожденной по амнистии певице Дениз Асадовой предъявлены обвинения

Сегодня, 21:20

Ильхам Алиев принял участие в первом заседании Совета мира в Вашингтоне - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:10

Пять стран согласились направить войска в Газу в рамках международных стабилизационных сил

Сегодня, 21:00

Трамп: ООН должна участвовать в разрешении конфликтов активнее, чем раньше

Сегодня, 20:40

Хикмет Гаджиев: Трамп вновь подчеркнул мирную повестку между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 20:20

США выделят 10 миллиардов долларов на Совет мира

Сегодня, 20:18

Трамп: Я добился мира между двумя очень важными странами и никогда этого не забуду

Сегодня, 20:00

Вэнс поблагодарил Алиева и Пашиняна

Сегодня, 19:45

Шахрияр Мамедъяров вышел в финал чемпионата страны

Сегодня, 19:20

Трамп: Мы делаем действительно хорошую работу

Сегодня, 19:05

Дональд Трамп: Совет мира открыт для любой страны

Сегодня, 19:03

Трамп на заседании Совета мира: Мы проделали очень хорошую работу

Сегодня, 18:45

AFFA привлекает в сборную зарубежного тренера за 1 миллион манатов

Сегодня, 18:30
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36