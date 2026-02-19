Трамп ожидает участия России и Китая в восстановлении Газы

Россия и Китай, вероятно, примут участие в финансировании восстановления сектора Газа, предположил на заседании Совета мира президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Япония только что заявила о намерении провести сбор средств на помощь Газе, который станет очень крупным. (...) В нем примут участие другие страны в регионе, в том числе Южная Корея, Филиппины, Сингапур (...). И я знаю, что Китай будет вовлечен. И я думаю, что Россия также будет вовлечена», - заявил он.

По его мнению, в помощи Газе должны участвовать все стороны, потому что «бессмысленно собирать только все стороны с одной идеологией, нужно собирать вообще всех».