 Состоялось заседание Исполнительного комитета АФФА | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Спорт

Состоялось заседание Исполнительного комитета АФФА

First News Media21:40 - Сегодня
Состоялось заседание Исполнительного комитета АФФА

Состоялось очередное заседание Исполнительного комитета АФФА.

Как сообщается на сайте АФФА, президент национальной ассоциации Ровшан Наджаф вначале поздравил главного тренера «Карабаха» Гурбана Гурбанова в связи с успехами команды в текущем сезоне Лиги чемпионов УЕФА, подчеркнув, что эти результаты способствуют росту международного авторитета азербайджанского футбола. Затем президент АФФА проинформировал о повестке дня заседания.

В первую очередь был обсужден и утвержден бюджет АФФА на 2026 год.

Вслед за этим генеральный секретарь АФФА Джахангир Фараджуллаев представил подробную информацию о статусе Лиги резервистов на сезон 2026/2027 годов. Вокруг вопроса членами Исполкома были высказаны предложения, отмечалось, что для принятия окончательного решения целесообразно получение мнения Комитета клубов.

Далее заместитель генсека АФФА Эльчин Мамедов представил отчет по итогам проведенных на местах анализов в академиях клубов Мисли Премьер-лиги.

На заседании также был рассмотрен вопрос формирования состава Судейского комитета. Согласно решению, Асим Худиев, Шахин Джафаров и Эльчин Самедли единогласно назначены новыми членами комитета.

В то же время, генсек Дж. Фараджуллаев представил новую бонусную систему, предусмотренную для судей Мисли Премьер-лиги. Отмечалось, что она послужит стимулированию деятельности судей и повышению качества судейства в играх. Предложенная система утверждена голосованием членов Исполнительного комитета.

На заседании также была определена дата очередной Отчетной конференции АФФА. Принято решение провести ее 3 апреля 2026 года.

Было принято заявление председателя Комитета по статусу и трансферу игроков Турала Эйвазова об освобождении от должности по собственному желанию. Согласно решению, новым председателем в этот комитет избран Сархан Ибадов.

В завершение был утвержден договор о проведении чемпионата мира FIFA U-20, который будет организован в будущем году в Азербайджане и Узбекистане.

Поделиться:
248

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял участие в первом заседании Совета мира в Вашингтоне - ФОТО - ...

Политика

Хикмет Гаджиев: Участие Азербайджана в финансировании Газы не предусмотрено

Политика

Хикмет Гаджиев: Трамп вновь подчеркнул мирную повестку между Азербайджаном и ...

Политика

Трамп: Я добился мира между двумя очень важными странами и никогда этого не забуду

Спорт

Состоялось заседание Исполнительного комитета АФФА

Шахрияр Мамедъяров вышел в финал чемпионата страны

AFFA привлекает в сборную зарубежного тренера за 1 миллион манатов

Гурбан Гурбанов: «Карабах» не смог оправиться после быстрых голов

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Мехрибан Алиева переизбрана президентом Федерации гимнастики

Лига чемпионов УЕФА: «Галатасарай» разнёс «Ювентус» в первом матче плей-офф

Лига чемпионов: «Карабах» в Баку крупно уступил «Ньюкаслу» - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Стартует полуфинал чемпионата Азербайджана по шахматам

Последние новости

8 тысяч манатов за высокий балл на экзамене: Дело Кямрана Асадова

Сегодня, 23:20

Граждан предупредили в связи с фальшивыми кампаниями

Сегодня, 23:00

Трамп ожидает участия России и Китая в восстановлении Газы

Сегодня, 22:40

Хикмет Гаджиев: Участие Азербайджана в финансировании Газы не предусмотрено

Сегодня, 22:20

Эммануэль Макрон посетит Армению

Сегодня, 22:00

Состоялось заседание Исполнительного комитета АФФА

Сегодня, 21:40

Единогласно принята резолюция Совета мира

Сегодня, 21:26

Освобожденной по амнистии певице Дениз Асадовой предъявлены обвинения

Сегодня, 21:20

Ильхам Алиев принял участие в первом заседании Совета мира в Вашингтоне - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:10

Пять стран согласились направить войска в Газу в рамках международных стабилизационных сил

Сегодня, 21:00

Трамп: ООН должна участвовать в разрешении конфликтов активнее, чем раньше

Сегодня, 20:40

Хикмет Гаджиев: Трамп вновь подчеркнул мирную повестку между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 20:20

США выделят 10 миллиардов долларов на Совет мира

Сегодня, 20:18

Трамп: Я добился мира между двумя очень важными странами и никогда этого не забуду

Сегодня, 20:00

Вэнс поблагодарил Алиева и Пашиняна

Сегодня, 19:45

Шахрияр Мамедъяров вышел в финал чемпионата страны

Сегодня, 19:20

Трамп: Мы делаем действительно хорошую работу

Сегодня, 19:05

Дональд Трамп: Совет мира открыт для любой страны

Сегодня, 19:03

Трамп на заседании Совета мира: Мы проделали очень хорошую работу

Сегодня, 18:45

AFFA привлекает в сборную зарубежного тренера за 1 миллион манатов

Сегодня, 18:30
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36