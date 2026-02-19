Граждан предупредили в связи с фальшивыми кампаниями

Кибермошенники во многих случаях, прикрываясь названием различных кампаний, сообщают якобы о продаже дешевых товаров, ограниченных по количеству скидочных, благотворительных акциях или программах социальной помощи, пытаясь направить пользователей на фальшивые ссылки.

Об этом в ответ на запрос АЗЕРТАДЖ сообщили в Службе электронной безопасности (Национальный CERT).

Отмечается, что в большинстве случаев фальшивые сайты визуально оформляются под интернет-страницы официальных структур или известных компаний, а в доменных именах вносятся незначительные изменения с целью ускользнуть от внимания пользователей. Посредством данного метода предпринимаются попытки завладеть банковскими картами граждан, их персональными данными, а также пользовательскими аккаунтами.

Служба электронной безопасности призвала граждан быть внимательными к подобным случаям, тщательно проверять адреса интернет-страниц, на которые они заходят, проверять информацию о кампаниях и акциях только через официальные источники и не переходить по подозрительным ссылкам.